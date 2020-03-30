Bild: Нойер собирается выступать за «Баварию» до 39 лет

«Бавария» не может договориться с вратарем Мануэлем Нойером о продлении контракта из-за разногласий в вопросе его сроков.

По информации Bild, клуб готов заключить с футболистом договор до 2023 года, а тот хочет соглашение до конца сезона-2024/25.

Таким образом, голкипер собирается выступать за мюнхенцев до 39 лет.

В «Баварии» считают проблемой, что в таком случае Александр Нюбель, перешедший из «Шальке», весь срок своего контракта проведет на скамейке.