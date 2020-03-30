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    Bild: Нойер собирается выступать за «Баварию» до 39 лет

    «Бавария» не может договориться с вратарем Мануэлем Нойером о продлении контракта из-за разногласий в вопросе его сроков.

    По информации Bild, клуб готов заключить с футболистом договор до 2023 года, а тот хочет соглашение до конца сезона-2024/25.

    Таким образом, голкипер собирается выступать за мюнхенцев до 39 лет.

    В «Баварии» считают проблемой, что в таком случае Александр Нюбель, перешедший из «Шальке», весь срок своего контракта проведет на скамейке.

    Источник: Bild

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    30.03.2020 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2203

      BlackMurder 23 часа назад

      А почему нет? Но все равно он сдает с годами, так что банка не избежна

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