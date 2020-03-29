Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

    Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Украинец победил со счетом 6:1.

    Зинченко играл за «Барселону», Круговой выбрал «Ливерпуль». Россиянин по ходу встречи пропустил пять голов подряд.

    • Этот матч был частью турнира по FIFA среди игроков, представляющих разные европейские страны.
    • В нем выступают еще 30 футболистов.
    • АПЛ и РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ютуб-канал «433»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2020 18:44
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1441

      Mister_Tomsk 30 марта, 09:01

      Дааа, забей круговой свои моменты в начале, то все было бы куда проще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -147

      Woodbreak 29 марта, 22:11

      лошара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3825

      САДЫЧОК 29 марта, 20:05

      А , вот ЭТО уже- настоящий СПАМ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53467

      Chernyi Lis 29 марта, 19:14

      смешно...хохол сам такого выбрал что бы подняться..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +436

      Олег1204 > Chernyi Lis 29 марта, 20:47

      Есть каклы, а есть украинцы, так вот, Зинченко украинец, который уважает нашу страну и не брыжжет слюной, в отличии от вонючего и засранного какла

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -203

      Igreks > Олег1204 23 часа назад

      вас КОЗЛОМОРДЫХ ( аЛЕГОВ ) целый мир не уважает

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75799
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru