Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Украинец победил со счетом 6:1.

Зинченко играл за «Барселону», Круговой выбрал «Ливерпуль». Россиянин по ходу встречи пропустил пять голов подряд.