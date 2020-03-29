Круговой крупно проиграл Зинченко в матче по FIFA

Дааа, забей круговой свои моменты в начале, то все было бы куда проще
Защитник «Уфы» Данил Круговой провел матч по киберспортивной игре FIFA против футболиста «Манчестер Сити» Александра Зинченко. Украинец победил со счетом 6:1.
Зинченко играл за «Барселону», Круговой выбрал «Ливерпуль». Россиянин по ходу встречи пропустил пять голов подряд.
- Этот матч был частью турнира по FIFA среди игроков, представляющих разные европейские страны.
- В нем выступают еще 30 футболистов.
- АПЛ и РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.