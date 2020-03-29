Норманн и Глебов показали, как правильно мыть руки

Футболисты «Ростова» Матиас Норманн и Данил Глебов показали, как правильно мыть руки. Видео доступно ниже.

Также «Ростов» снял ролик о профилактике коронавирусной инфекции. В частности, южане обозначили, что не следует открывать двери руками.