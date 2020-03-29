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    Норманн и Глебов показали, как правильно мыть руки

    Футболисты «Ростова» Матиас Норманн и Данил Глебов показали, как правильно мыть руки. Видео доступно ниже.

    Также «Ростов» снял ролик о профилактике коронавирусной инфекции. В частности, южане обозначили, что не следует открывать двери руками.

    • Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
    • По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
    • РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.

    Источник: ютуб-канал «Ростова»

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    29.03.2020 17:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14210

      sssrspartak 30 марта, 09:38

      дожили!на футбольном сайте пошла гигиена кулинария!кто как моется?кто как ест?давайте еще напишите кто как опу подтирает?классный сайт!мало того,что литейный со своими ******* все загадил ,так теперь будем изучать все и про все!!

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