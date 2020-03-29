Норманн и Глебов показали, как правильно мыть руки

дожили!на футбольном сайте пошла гигиена кулинария!кто как моется?кто как ест?давайте еще напишите кто как опу подтирает?классный сайт!мало того,что литейный со своими ******* все загадил ,так теперь будем изучать все и про все!!
Футболисты «Ростова» Матиас Норманн и Данил Глебов показали, как правильно мыть руки. Видео доступно ниже.
Также «Ростов» снял ролик о профилактике коронавирусной инфекции. В частности, южане обозначили, что не следует открывать двери руками.
- Следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса.
- По всему миру от заболевания умерло более 30000 человек.
- РПЛ не возобновится раньше 24 апреля.