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  • Тер Стеген: «О футболе знаю мало. Мне больше нравится говорить об архитектуре»

Тер Стеген: «О футболе знаю мало. Мне больше нравится говорить об архитектуре»

29 марта 2020, 09:30
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал, что о футболе знает не все. Немец предпочитает другую отрасль.

«Людям смешно, когда я говорю, что мало знаю о футболе. Много матчей не смотрю, только если очень хорошие игры или с участием моих друзей. О каких-то футболистах я даже не знаю. Мне больше нравится говорить с женой об архитектуре», – сказал тер Стеген El Pais.

  • Немец может перейти в «Баварию».
  • За «Барселону» тер Стеген выступает с 2014 года.
  • Сейчас сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Источник: El Pais
Испания. Примера Германия. Бундеслига Барселона тер Стеген Марк-Андре
Комментарии (2)
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koli4ka
1585479919
и зачем ему лавку греть в Баварии,ибо Ноейра можно оттуда будет только вперед ногами вынести после 40-ка лет,а в Барсе Марк-Андре непререкаем!!!
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