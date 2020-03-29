Тер Стеген: «О футболе знаю мало. Мне больше нравится говорить об архитектуре»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал, что о футболе знает не все. Немец предпочитает другую отрасль.
«Людям смешно, когда я говорю, что мало знаю о футболе. Много матчей не смотрю, только если очень хорошие игры или с участием моих друзей. О каких-то футболистах я даже не знаю. Мне больше нравится говорить с женой об архитектуре», – сказал тер Стеген El Pais.
- Немец может перейти в «Баварию».
- За «Барселону» тер Стеген выступает с 2014 года.
- Сейчас сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Источник: El Pais