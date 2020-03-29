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    Тер Стеген: «О футболе знаю мало. Мне больше нравится говорить об архитектуре»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген рассказал, что о футболе знает не все. Немец предпочитает другую отрасль.

    «Людям смешно, когда я говорю, что мало знаю о футболе. Много матчей не смотрю, только если очень хорошие игры или с участием моих друзей. О каких-то футболистах я даже не знаю. Мне больше нравится говорить с женой об архитектуре», – сказал тер Стеген El Pais.

    • Немец может перейти в «Баварию».
    • За «Барселону» тер Стеген выступает с 2014 года.
    • Сейчас сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса.

    Источник: El Pais

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    29.03.2020 09:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1233

      koli4ka 29 марта, 14:05

      и зачем ему лавку греть в Баварии,ибо Ноейра можно оттуда будет только вперед ногами вынести после 40-ка лет,а в Барсе Марк-Андре непререкаем!!!

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      Рейтинг: +9584

      Cules2013 > koli4ka 29 марта, 17:48

      неизвестно, что думает Марк, и как там дела в Баварии, это всё слухи, которые на данный момент выглядят сказочно

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