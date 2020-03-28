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  • «Арсенал» Т: «Правильнее вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты»

«Арсенал» Т: «Правильнее вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты»

28 марта 2020, 21:15
8

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев поделился видением будущего текущего сезона РПЛ в условиях пандемии коронавируса. Функционер предложил вариант на случай, если доиграть чемпионат не удастся.

«Очень сложно что-либо прогнозировать в сложившейся ситуации. У нас есть принципиальное желание доиграть чемпионат, но может быть всякое. Возникает очень много вопросов. Как закончить чемпионат, не определив чемпиона? Это же неправильно. Если закрыть сезон, то по какому регламенту будем определять позиции клубов? Многие команды, которые сейчас в первой шестерке, согласятся с закрытием. Но если рассудить логически, то правильнее тогда вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты.

По крайней мере, тогда был полноценный чемпионат. А как иначе? Ведь получается несправедливо, что сейчас не все клубы успели сыграть друг с другом по два матча. Плюс при таком раскладе, как я понимаю, никто не вылетает, просто поднимутся две команды из ФНЛ. Подчеркиваю, что все это просто наши мысли, не более того. Повторю, что принципиально мы хотим доиграть чемпионат. Разумеется, будем следовать решениям РПЛ, но свое мнение высказываем», – сказал функционер.

  • По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.
  • «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
  • Сезон не возобновится раньше 24 апреля.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Аджоев Гурам
Комментарии (8)
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portero
1585421059
Каждый себе дорожку прокладывает ..... в наглую.
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Garrincha58
1585421595
прошлогодние результаты говоришь?чтобы вы ещё раз обос....ися на Европе?
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paracetamol
1585433246
Арс в прошлом году случайно в ЛЕ попал и ожидаемо обос.рался. Еще раз обкакаться хочется!
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Valeron2790
1585436372
Да ясное дело, ибо в этом чемпе вас ещё и свинарник поджать может, так что на еврокубки по любому не претендуете. А так, на старых дрожжах можно и в ЛЕ въехать, честные вы наши. Правда, было бы зачем, покорители Азербайджана.
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MaxRnD
1585455563
Тонкая восточная хитрость ?
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BarStep
1585468262
И опять Нефтчи?.. И опять отстой?.. Умник однако..
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zigbert
1585473942
Каждый старается использовать в своих целях,сложившуюся ситуацию.
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Сильвербой
1586682311
Ну для полноты картины, мог бы еще добавить, что премиальные нужно дать за попадание в еврокубки!
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