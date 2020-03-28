«Арсенал» Т: «Правильнее вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев поделился видением будущего текущего сезона РПЛ в условиях пандемии коронавируса. Функционер предложил вариант на случай, если доиграть чемпионат не удастся.

«Очень сложно что-либо прогнозировать в сложившейся ситуации. У нас есть принципиальное желание доиграть чемпионат, но может быть всякое. Возникает очень много вопросов. Как закончить чемпионат, не определив чемпиона? Это же неправильно. Если закрыть сезон, то по какому регламенту будем определять позиции клубов? Многие команды, которые сейчас в первой шестерке, согласятся с закрытием. Но если рассудить логически, то правильнее тогда вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты.

По крайней мере, тогда был полноценный чемпионат. А как иначе? Ведь получается несправедливо, что сейчас не все клубы успели сыграть друг с другом по два матча. Плюс при таком раскладе, как я понимаю, никто не вылетает, просто поднимутся две команды из ФНЛ. Подчеркиваю, что все это просто наши мысли, не более того. Повторю, что принципиально мы хотим доиграть чемпионат. Разумеется, будем следовать решениям РПЛ, но свое мнение высказываем», – сказал функционер.