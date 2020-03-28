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    «Арсенал» Т: «Правильнее вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты»

    Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев поделился видением будущего текущего сезона РПЛ в условиях пандемии коронавируса. Функционер предложил вариант на случай, если доиграть чемпионат не удастся.

    «Очень сложно что-либо прогнозировать в сложившейся ситуации. У нас есть принципиальное желание доиграть чемпионат, но может быть всякое. Возникает очень много вопросов. Как закончить чемпионат, не определив чемпиона? Это же неправильно. Если закрыть сезон, то по какому регламенту будем определять позиции клубов? Многие команды, которые сейчас в первой шестерке, согласятся с закрытием. Но если рассудить логически, то правильнее тогда вообще исключить нынешний сезон, а за основу брать прошлогодние результаты.

    По крайней мере, тогда был полноценный чемпионат. А как иначе? Ведь получается несправедливо, что сейчас не все клубы успели сыграть друг с другом по два матча. Плюс при таком раскладе, как я понимаю, никто не вылетает, просто поднимутся две команды из ФНЛ. Подчеркиваю, что все это просто наши мысли, не более того. Повторю, что принципиально мы хотим доиграть чемпионат. Разумеется, будем следовать решениям РПЛ, но свое мнение высказываем», – сказал функционер.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 27000 человек.
    • «Арсенал» в РПЛ идет седьмым.
    • Сезон не возобновится раньше 24 апреля.

    Источник: Sport24

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    28.03.2020 21:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 12 апреля 2020, 12:05

      Ну для полноты картины, мог бы еще добавить, что премиальные нужно дать за попадание в еврокубки!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 12:25

      Каждый старается использовать в своих целях,сложившуюся ситуацию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 29 марта 2020, 10:51

      И опять Нефтчи?.. И опять отстой?.. Умник однако..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 29 марта 2020, 07:19

      Тонкая восточная хитрость ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +811

      Valeron2790 29 марта 2020, 01:59

      Да ясное дело, ибо в этом чемпе вас ещё и свинарник поджать может, так что на еврокубки по любому не претендуете. А так, на старых дрожжах можно и в ЛЕ въехать, честные вы наши. Правда, было бы зачем, покорители Азербайджана.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 марта 2020, 01:07

      Арс в прошлом году случайно в ЛЕ попал и ожидаемо обос.рался. Еще раз обкакаться хочется!

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 марта 2020, 21:53

      прошлогодние результаты говоришь?чтобы вы ещё раз обос....ися на Европе?

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero 28 марта 2020, 21:44

      Каждый себе дорожку прокладывает ..... в наглую.

      6
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