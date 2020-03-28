Рассказов в феврале отказался продлевать контракт со «Спартаком»

Защитнику «Спартака» Николаю Рассказову было предложено продлить контракт с клубом, но он в феврале отказался. Такой информацией поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«По моей информации, клуб в конце февраля предложил ему продлить договор. Были переговоры, к которым подключился агент футболиста. Сторона игрока ответила отказом, она решила взять паузу до лета, чтобы понять, вписывается ли Рассказов в спортивный проект», – сказал Егоров.