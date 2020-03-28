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  • Рассказов в феврале отказался продлевать контракт со «Спартаком»

Рассказов в феврале отказался продлевать контракт со «Спартаком»

28 марта 2020, 19:15
8

Защитнику «Спартака» Николаю Рассказову было предложено продлить контракт с клубом, но он в феврале отказался. Такой информацией поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«По моей информации, клуб в конце февраля предложил ему продлить договор. Были переговоры, к которым подключился агент футболиста. Сторона игрока ответила отказом, она решила взять паузу до лета, чтобы понять, вписывается ли Рассказов в спортивный проект», – сказал Егоров.

  • Контракт Рассказова истекает летом 2021 года.
  • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
  • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1585413665
У парня хорошие данные, ему бы расти и расти. Просто не верит в этих тренеров и хозяев клуба.
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СвинкаСправедливости
1585414352
Физика у него ужасная. А до травмы играл хорошо. Вопрос только в одном: Кому он с такой физикой нужен? Тут пахать и пахать ещё, а он намылился куда-то.
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ivany4
1585417373
У бывшего журналиста и информация такая же.))) Даже из СЭ выгнали.
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New Life
1585424439
Он пока еще соплив, чтобы хвостом крутить. Многие бы гордились, что могут выходить в красно-белой форме. Проходимцев со всего света собирает синит и его проплаченные клоуны, которые лезут сюда гадить. Всем видно, о ком я.
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vka1970
1585426077
С нынешним вирусом даже с игроков Барселоны хотят бабок снять, а у нас Николай в позу встал.Ну ну.Флаг в руки.Ни хош кулеш, ни чего не ешь.
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paracetamol
1585432952
В спаме все патриоты клупа.
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zigbert
1585487954
Хотелось бы знать подробности этой истории от самого Николая.
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