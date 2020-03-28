Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рассказов в феврале отказался продлевать контракт со «Спартаком»

    Защитнику «Спартака» Николаю Рассказову было предложено продлить контракт с клубом, но он в феврале отказался. Такой информацией поделился бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «По моей информации, клуб в конце февраля предложил ему продлить договор. Были переговоры, к которым подключился агент футболиста. Сторона игрока ответила отказом, она решила взять паузу до лета, чтобы понять, вписывается ли Рассказов в спортивный проект», – сказал Егоров.

    • Контракт Рассказова истекает летом 2021 года.
    • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
    • «Спартак» в РПЛ идет восьмым.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.03.2020 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 марта 2020, 16:19

      Хотелось бы знать подробности этой истории от самого Николая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 29 марта 2020, 01:02

      В спаме все патриоты клупа.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 28 марта 2020, 23:07

      С нынешним вирусом даже с игроков Барселоны хотят бабок снять, а у нас Николай в позу встал.Ну ну.Флаг в руки.Ни хош кулеш, ни чего не ешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      New Life 28 марта 2020, 22:40

      Он пока еще соплив, чтобы хвостом крутить. Многие бы гордились, что могут выходить в красно-белой форме. Проходимцев со всего света собирает синит и его проплаченные клоуны, которые лезут сюда гадить. Всем видно, о ком я.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10452

      ivany4 28 марта 2020, 20:42

      У бывшего журналиста и информация такая же.)))
      Даже из СЭ выгнали.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 28 марта 2020, 19:52

      Физика у него ужасная. А до травмы играл хорошо. Вопрос только в одном: Кому он с такой физикой нужен? Тут пахать и пахать ещё, а он намылился куда-то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 19:41

      У парня хорошие данные, ему бы расти и расти. Просто не верит в этих тренеров и хозяев клуба.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > DOCTOR PENALTY 28 марта 2020, 21:13

      А может контракт не устраивает и денег хочется поболе , да вот только пока не за что (((

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11