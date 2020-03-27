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  • Твиттер сборной России показал, как правильно соблюдать дистанцию во время пандемии коронавируса

Твиттер сборной России показал, как правильно соблюдать дистанцию во время пандемии коронавируса

27 марта 2020, 17:34

Пресс-служба национальной сборной России наглядно продемонстрировала, как нужно соблюдать дистанцию в условиях карантина.

«Мы уже раздавали это фото. Но на нeм Наши Парни идеально соблюдают дистанцию. Сейчас так нужно делать везде. Берегите себя и других!» – говорится в публикации сборной в твиттере.

  • Из-за пандемии коронавируса приостановлены практически все футбольные турниры, в том числе РПЛ.
  • Евро-2020 УЕФА перенесла на 2021 год.
  • В России заболевание выявлено у 1036 человек.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия
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