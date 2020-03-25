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Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»

25 марта 2020, 23:24

Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил о запуске челленджа «Футбольный совет».

«Друзья, пока в нашей стране объявлен карантин, это время нужно провести с пользой и, например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое на ютубе. «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма. И на этой творческой волне мы победим коронавирус», — говорится в сообщении «Арсенала».

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм тульского «Арсенала»
Россия. Премьер-лига Арсенал
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