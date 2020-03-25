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    Тульский «Арсенал» запустил челлендж «Футбольный совет»

    Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников сообщил о запуске челленджа «Футбольный совет».

    «Друзья, пока в нашей стране объявлен карантин, это время нужно провести с пользой и, например, прочесть новую книгу, посмотреть интересный фильм или открыть что-то новое на ютубе. «Арсенал» запускает эстафету «Футбольный совет»: запиши видео, где ты читаешь отрывок понравившейся книги или смотришь самый захватывающий отрезок любимого сериала или фильма. И на этой творческой волне мы победим коронавирус», — говорится в сообщении «Арсенала».

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля.

    text

    Публикация от text (@pfcarsenaltula) 25 Мар 2020 в 5:35 PDT

    Источник: Инстаграм тульского «Арсенала»

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    25.03.2020 23:24
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