Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Панченко: «Пауза «Динамо» не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть»

Панченко: «Пауза «Динамо» не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть»

25 марта 2020, 22:51
1

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко высказался на тему паузы в чемпионате России.

«Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину.

Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать – наберем физические и игровые кондиции снова. С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн видео-тренировкам. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая в час дня уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.

Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье – супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа.

Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и все вернется на круги своя», – сказал Панченко.

  • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за коронавируса.
  • «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Панченко Кирилл
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1585184025
"Мы"? Если и был на поле, то я не заметил. Этот "мы", смотрю, даже в перекладину и штангу попал.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+