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    Панченко: «Пауза «Динамо» не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть»

    Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко высказался на тему паузы в чемпионате России.

    «Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину.

    Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать – наберем физические и игровые кондиции снова. С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн видео-тренировкам. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая в час дня уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.

    Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье – супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа.

    Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и все вернется на круги своя», – сказал Панченко.

    • РПЛ приостановлена как минимум до 10 апреля из-за коронавируса.
    • «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Официальный сайт «Динамо»

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    25.03.2020 22:51
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