Панченко: «Пауза «Динамо» не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть»

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко высказался на тему паузы в чемпионате России.

«Считаю, что возникшая по форс-мажорным обстоятельствам пауза нам не на руку. Мы неплохо вошли в весеннюю часть, выиграли два матча и, хотя и уступили перед этим «Спартаку», но и против красно-белых показали неплохой футбол и могли набирать очки. Жаль, но не повезло в завершающей стадии, когда попадали в штангу и перекладину.

Мы хорошо поработали на сборах, набрали форму, вышли на шестое место. Ну, что же делать – наберем физические и игровые кондиции снова. С сегодняшнего дня мы приступаем к онлайн видео-тренировкам. Нам как раз довезли инвентарь, разделили на две группы, моя тренируется в пять вечера. Первая в час дня уже поработала, я пообщался с некоторыми из ребят, говорят, что тренировки интересные. Так что жду с нетерпением.

Во время этой возникшей паузы, когда мы все вынуждены находиться дома, я полностью отдаю себя семье – супруге и двум моим дочкам. Плюс к этому ежедневные самостоятельные тренировки по два часа.

Конечно, сильно соскучился по мячу. Верю, что скоро ситуация благополучно разрешится и все вернется на круги своя», – сказал Панченко.