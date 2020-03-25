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  • Нойер: «Мы, игроки, должны согласиться на снижение зарплаты, раз это необходимо»

Нойер: «Мы, игроки, должны согласиться на снижение зарплаты, раз это необходимо»

25 марта 2020, 21:42
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выразил согласие на понижение зарплаты. Он считает, что это должны сделать его коллеги.

«У нас привилегированная профессия. Мы должны согласиться на сокращение зарплаты, раз это необходимо. В «Баварии» работают порядка 1000 сотрудников, мы должны помочь им», – цитирует немца Marca.

  • По информации телеграм-канала «НЕНОБЕЛЬ», все клубы Бундеслиги сократили зарплаты игрокам на 30 процентов.
  • Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса.
  • По всему миру от заболевания умерло более 18000 человек.

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Бавария Нойер Мануэль
Комментарии (1)
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zatonn
1585168179
Ничего, ребята, всё вернётся и восстановится, а мы, болельщики, ждём возвращения любимой команды и верим в неё!
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