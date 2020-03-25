Нойер: «Мы, игроки, должны согласиться на снижение зарплаты, раз это необходимо»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выразил согласие на понижение зарплаты. Он считает, что это должны сделать его коллеги.

«У нас привилегированная профессия. Мы должны согласиться на сокращение зарплаты, раз это необходимо. В «Баварии» работают порядка 1000 сотрудников, мы должны помочь им», – цитирует немца Marca.