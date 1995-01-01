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    «100 тысяч, брат». Кокорин пытается купить футболку «Спартака» у Джикии

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин принял участие в аукционе, организованном защитником «Спартака» Георгием Джикией.

    Джикия в инстаграме выставил на продажу спартаковскую футболку сезона-2019/20.

    «100 тысяч, брат», — предложил цену Кокорин в комментариях к посту. «Как нам конкурировать?» – спросил форварда другой участник аукциона, пользователь Александр Лазарев. «Если выиграю, тебе подарю», – ответил ему Кокорин.

    • По словам Джикии, вырученные от аукциона средства пойдут семье годовалого Артема Рогова, который нуждается в дорогостоящем лечении.

    text

    Публикация от text (@georgiy_14) 24 Мар 2020 в 5:35 PDT

    Источник: инстаграм Георгия Джикии

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1619

      upiter622 8 минут назад

      Не могу понять как может чего то стоит этот кусок тряпки?Она что с плеча чемпионов чтоль,что спартак выиграл то?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38818

      portero 9 минут назад

      Некоторым текст не мешало прочитать, хотя оно им надо... заголовок прочитал и домыслил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12412

      vka1970 26 минут назад

      Благое дело.Грех ребёнку не помочь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      ZENIT*** 31 минуту назад

      Двоякое мнение. Если деньги на благое дело,то и пусть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +542

      Taps 37 минут назад

      Люди голодают, а эти придурки развлекаются ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1034

      FENIX-SL > Taps 12 минут назад

      дальше заголовка не ушел
      совсем видать от голоду мозг не работает у тебя

      2
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      Рейтинг: +2653

      Борат 53 минуты назад

      Все мы помним матч Зенит-хряки 5-1 при Манчини, Кокорин тогда забил голешник, а после игры запостил с хэштегом #яникогданеустануповторять !
      Так что примерно понятно зачем ему эта майка- в сортире на пол кинет ! Гыгы

      1
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      ...
      Рейтинг: +13938

      sssrspartak > Борат 27 минут назад

      ты чмухарик заткнул бы свое рыло то бомжарское!ни стыда не совести!стыдно за зенит из-за такого дерьма!

      1
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      Рейтинг: +157

      valkam72 1 час назад

      А ну ка, как на это отреагирует пит(д)ерская пистобратия?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8797

      parevg 1 час назад

      Молодец.

      5
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      Рейтинг: +8797

      parevg > parevg 1 час назад

      После прочтения заголовка, первая мысль - зачем она ему. Вторая - а просто попросить не мог...
      А тут, вон оно как

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1034

      FENIX-SL 1 час назад

      ну и норм
      тут даже и грязь не полить

      4
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