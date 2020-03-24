«100 тысяч, брат». Кокорин пытается купить футболку «Спартака» у Джикии

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин принял участие в аукционе, организованном защитником «Спартака» Георгием Джикией.

Джикия в инстаграме выставил на продажу спартаковскую футболку сезона-2019/20.

«100 тысяч, брат», — предложил цену Кокорин в комментариях к посту. «Как нам конкурировать?» – спросил форварда другой участник аукциона, пользователь Александр Лазарев. «Если выиграю, тебе подарю», – ответил ему Кокорин.

По словам Джикии, вырученные от аукциона средства пойдут семье годовалого Артема Рогова, который нуждается в дорогостоящем лечении.