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  • «100 тысяч, брат». Кокорин пытается купить футболку «Спартака» у Джикии

«100 тысяч, брат». Кокорин пытается купить футболку «Спартака» у Джикии

24 марта 2020, 18:47
22

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин принял участие в аукционе, организованном защитником «Спартака» Георгием Джикией.

Джикия в инстаграме выставил на продажу спартаковскую футболку сезона-2019/20.

«100 тысяч, брат», — предложил цену Кокорин в комментариях к посту. «Как нам конкурировать?» – спросил форварда другой участник аукциона, пользователь Александр Лазарев. «Если выиграю, тебе подарю», – ответил ему Кокорин.

  • По словам Джикии, вырученные от аукциона средства пойдут семье годовалого Артема Рогова, который нуждается в дорогостоящем лечении.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Георгия Джикии
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кокорин Александр Джикия Георгий
Комментарии (22)
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valkam72
1585066250
А ну ка, как на это отреагирует пит(д)ерская пистобратия?
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Taps
1585068780
Люди голодают, а эти придурки развлекаются ...
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ZENIT***
1585069124
Двоякое мнение. Если деньги на благое дело,то и пусть.
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vka1970
1585069448
Благое дело.Грех ребёнку не помочь.
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portero
1585070429
Некоторым текст не мешало прочитать, хотя оно им надо... заголовок прочитал и домыслил...
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upiter622
1585070487
Не могу понять как может чего то стоит этот кусок тряпки?Она что с плеча чемпионов чтоль,что спартак выиграл то?
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Proker
1585073168
Благое дело)))
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Zubo
1585074518
Мужик !
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paracetamol
1585085321
Футболка из свинарника, ношеная, вонючая и 100 деревянных не стоит.
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zigbert
1585145295
Вот за это спасибо.
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