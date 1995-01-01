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    ЦСКА показал ролик с Карповым, заказавшим для своей девушки букет из туалетной бумаги

    ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором снялся защитник Вадим Карпов.

    «В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому CSKA TV предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!», – говорится в описании видео.

    По сюжету ролика Карпов звонит в цветочный магазин и заказывает срочную доставку для своей девушки. На заказ приезжает доставщик в противоэпидемическом костюме, и оставляет перед дверью букет из туалетной бумаги и коробку гречки.

    Источник: твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5361

      paracetamol 4 минуты назад

      Чего взять с притурка-малолетки?

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