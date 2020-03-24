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  • ЦСКА показал ролик с Карповым, заказавшим для своей девушки букет из туалетной бумаги

ЦСКА показал ролик с Карповым, заказавшим для своей девушки букет из туалетной бумаги

24 марта 2020, 12:58
3

ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором снялся защитник Вадим Карпов.

«В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому CSKA TV предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!», – говорится в описании видео.

По сюжету ролика Карпов звонит в цветочный магазин и заказывает срочную доставку для своей девушки. На заказ приезжает доставщик в противоэпидемическом костюме, и оставляет перед дверью букет из туалетной бумаги и коробку гречки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карпов Вадим
Комментарии (3)
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paracetamol
1585049848
Чего взять с притурка-малолетки?
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Граф2019
1585064341
хороший анальный-ой! орегинальный юмор...
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