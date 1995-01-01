ЦСКА показал ролик с Карповым, заказавшим для своей девушки букет из туалетной бумаги

Чего взять с притурка-малолетки?
ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором снялся защитник Вадим Карпов.
«В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому CSKA TV предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!», – говорится в описании видео.
По сюжету ролика Карпов звонит в цветочный магазин и заказывает срочную доставку для своей девушки. На заказ приезжает доставщик в противоэпидемическом костюме, и оставляет перед дверью букет из туалетной бумаги и коробку гречки.
В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому #CSKATV предлагает вам оригинальный ролик.Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо! pic.twitter.com/3MJbt4gX8P— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 24 марта 2020 г.