ЦСКА показал ролик с Карповым, заказавшим для своей девушки букет из туалетной бумаги

ЦСКА опубликовал видеоролик, в котором снялся защитник Вадим Карпов.

«В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому CSKA TV предлагает вам оригинальный ролик. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Все будет хорошо!», – говорится в описании видео.

По сюжету ролика Карпов звонит в цветочный магазин и заказывает срочную доставку для своей девушки. На заказ приезжает доставщик в противоэпидемическом костюме, и оставляет перед дверью букет из туалетной бумаги и коробку гречки.