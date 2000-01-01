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    Футболисты «Боруссии» Д согласились на сокращение зарплаты в связи с коронавирусом

    Игроки «Боруссии» Д согласились на снижение зарплаты на 20% в период паузы чемпионата Германии из-за коронавируса.

    Этим ходом клуб поможет сохранить работу около 850 штатным и внештатным сотрудникам «Боруссии».

    • После 25 туров «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии.
    • Отставание от лидирующей «Баварии» – четыре очка.

    Источник: Sportbuzzer

    Немецкий спортивный портал медиагруппы MADSACK. Имеет собственное печатное СМИ, чей тираж 2,3 миллиона экземпляров.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      vmonomah17 40 минут назад

      Вот поэтому наши футболисту туда и не едут)))

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