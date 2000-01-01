Футболисты «Боруссии» Д согласились на сокращение зарплаты в связи с коронавирусом

Вот поэтому наши футболисту туда и не едут)))
Игроки «Боруссии» Д согласились на снижение зарплаты на 20% в период паузы чемпионата Германии из-за коронавируса.
Этим ходом клуб поможет сохранить работу около 850 штатным и внештатным сотрудникам «Боруссии».
- После 25 туров «Боруссия» занимает второе место в чемпионате Германии.
- Отставание от лидирующей «Баварии» – четыре очка.
Источник: Sportbuzzer
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