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    Adidas объявил о переносе презентации новой формы сборной России

    Презентация новой формы сборной России перенесена на неопределенный срок, об этом сообщила пресс-служба компании adidas.

    «В связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год сроки презентации формы сборной России также сдвинулись. О новых сроках мы объявим дополнительно», – говорится в заявлении adidas.

    Изначально новую форму национальной команды представили в ноябре, но дизайн экипировки раскритиковали как болельщики, так и руководство РФС.

    Adidas предоставили несколько месяцев на устранение недочетов – презентация исправленного варианта планировалась на конец марта.

    Источник: ТАСС

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