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Adidas объявил о переносе презентации новой формы сборной России

23 марта 2020, 19:45

Презентация новой формы сборной России перенесена на неопределенный срок, об этом сообщила пресс-служба компании adidas.

«В связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год сроки презентации формы сборной России также сдвинулись. О новых сроках мы объявим дополнительно», – говорится в заявлении adidas.

Изначально новую форму национальной команды представили в ноябре, но дизайн экипировки раскритиковали как болельщики, так и руководство РФС.

Adidas предоставили несколько месяцев на устранение недочетов – презентация исправленного варианта планировалась на конец марта.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
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