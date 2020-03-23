Adidas объявил о переносе презентации новой формы сборной России

Презентация новой формы сборной России перенесена на неопределенный срок, об этом сообщила пресс-служба компании adidas.

«В связи с переносом чемпионата Европы на 2021 год сроки презентации формы сборной России также сдвинулись. О новых сроках мы объявим дополнительно», – говорится в заявлении adidas.

Изначально новую форму национальной команды представили в ноябре, но дизайн экипировки раскритиковали как болельщики, так и руководство РФС.

Adidas предоставили несколько месяцев на устранение недочетов – презентация исправленного варианта планировалась на конец марта.