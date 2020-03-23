Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Пике с помощью ракетки пожонглировал туалетной бумагой

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике поучаствовал в интернет-челлендже Stay At Home, пожонглировав туалетной бумагой. Он использовал теннисную ракетку.

    Вызов Пике бросал российский профессиональный теннисист Андрей Рублев. У него, как и футболистов, сезон приостановлен.

    • Сезон в Примере не возобновится раньше апреля.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 14000 человек.
    • «Барселона» лидирует в Примере.

    Источник: твиттер Жерара Пике

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9533

      Cules2013 39 минут назад

      Пике плотно связан с теннисом, скорее всего, этот челлендж не случаен, а скрытая реклама.
      к слову набивал он на ребре ракетки, нежданчик

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75581
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru