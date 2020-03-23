Пике с помощью ракетки пожонглировал туалетной бумагой

Пике плотно связан с теннисом, скорее всего, этот челлендж не случаен, а скрытая реклама.
к слову набивал он на ребре ракетки, нежданчик
Защитник «Барселоны» Жерар Пике поучаствовал в интернет-челлендже Stay At Home, пожонглировав туалетной бумагой. Он использовал теннисную ракетку.
Вызов Пике бросал российский профессиональный теннисист Андрей Рублев. У него, как и футболистов, сезон приостановлен.
- Сезон в Примере не возобновится раньше апреля.
- По всему миру от коронавируса умерло более 14000 человек.
- «Барселона» лидирует в Примере.
Thanks @AndreyRublev97Your turn! @marcmarquez93 @cesc4official @DjokerNole @Carles5puyol #StayHome #20TouchChallenge pic.twitter.com/INX8OWMFnE— Gerard Piqué (@3gerardpique) March 23, 2020