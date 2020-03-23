Пике с помощью ракетки пожонглировал туалетной бумагой

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поучаствовал в интернет-челлендже Stay At Home, пожонглировав туалетной бумагой. Он использовал теннисную ракетку.

Вызов Пике бросал российский профессиональный теннисист Андрей Рублев. У него, как и футболистов, сезон приостановлен.