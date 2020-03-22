«Интер» хочет продлить контракт с Брозовичем

«Интер» готовит новое соглашение для полузащитника Марсело Брозовича.
По информации Tuttosport, миланский клуб намерен увеличить зарплату игрока и убрать из его контракта пункт о сумме отступных в размере 60 миллионов евро.
Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году, а его оклад составляет 4,5 миллиона евро за сезон.
- Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года.
- В текущем сезоне хорват забил три гола и сделал пять ассистов в 32 матчах.
- В феврале сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».
Источник: Tuttosport