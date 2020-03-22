«Интер» хочет продлить контракт с Брозовичем

«Интер» готовит новое соглашение для полузащитника Марсело Брозовича.

По информации Tuttosport, миланский клуб намерен увеличить зарплату игрока и убрать из его контракта пункт о сумме отступных в размере 60 миллионов евро.

Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году, а его оклад составляет 4,5 миллиона евро за сезон.