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    «Интер» хочет продлить контракт с Брозовичем

    «Интер» готовит новое соглашение для полузащитника Марсело Брозовича.

    По информации Tuttosport, миланский клуб намерен увеличить зарплату игрока и убрать из его контракта пункт о сумме отступных в размере 60 миллионов евро.

    Действующий договор между сторонами истекает в 2022 году, а его оклад составляет 4,5 миллиона евро за сезон.

    • Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года.
    • В текущем сезоне хорват забил три гола и сделал пять ассистов в 32 матчах.
    • В феврале сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Реала» и «Ливерпуля».

    Источник: Tuttosport

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    22.03.2020 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1800

      alarm 2 часа назад

      27 лет, 60 лямов стоит. почему это не указано в фактчеке? стыдно за спартак, кстати

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