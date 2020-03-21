Лемар может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Атлетико» Тома Лемару.
Английский клуб уже претендовал на француза в 2017 году, но тогда сделка не состоялась.
По информации ESPN, в «МЮ» считают, что 24-летний футболист способен усилить атаку команды, поэтому уже наладили контакт с его агентами.
Сам Лемар хочет уйти из «Атлетико», считая его стиль игры неподходящим для себя.
- В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 24 матча, результативными действиями не отличался.
- В 2018 году «Атлетико» купил Лемара за 70 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: ESPN