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Лемар может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед»

21 марта 2020, 09:33
1

«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Атлетико» Тома Лемару.

Английский клуб уже претендовал на француза в 2017 году, но тогда сделка не состоялась.

По информации ESPN, в «МЮ» считают, что 24-летний футболист способен усилить атаку команды, поэтому уже наладили контакт с его агентами.

Сам Лемар хочет уйти из «Атлетико», считая его стиль игры неподходящим для себя.

  • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 24 матча, результативными действиями не отличался.
  • В 2018 году «Атлетико» купил Лемара за 70 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Атлетико Лемар Тома
Комментарии (1)
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кто там
1584775524
>По информации ESPN, в «МЮ» считают, что 24-летний футболист способен усилить атаку команды. >В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 24 матча, результативными действиями не отличался. АХАХХАХАХАХАХАХА. Вот это усиление атака, я конечно понимаю, что матрацы - автобус, но что бы за 24 матча 0 результативных действий.. отличное усиление для атаки мю, дафы в мю какие то работают)
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