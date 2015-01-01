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    Лемар может перейти из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Атлетико» Тома Лемару.

    Английский клуб уже претендовал на француза в 2017 году, но тогда сделка не состоялась.

    По информации ESPN, в «МЮ» считают, что 24-летний футболист способен усилить атаку команды, поэтому уже наладили контакт с его агентами.

    Сам Лемар хочет уйти из «Атлетико», считая его стиль игры неподходящим для себя.

    • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 24 матча, результативными действиями не отличался.
    • В 2018 году «Атлетико» купил Лемара за 70 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:33
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +353

      кто там 1 час назад

      >По информации ESPN, в «МЮ» считают, что 24-летний футболист способен усилить атаку команды.
      >В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 24 матча, результативными действиями не отличался.


      АХАХХАХАХАХАХАХА. Вот это усиление атака, я конечно понимаю, что матрацы - автобус, но что бы за 24 матча 0 результативных действий.. отличное усиление для атаки мю, дафы в мю какие то работают)

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