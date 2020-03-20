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  • Селюк: «Алексею Миранчуку необходимо ехать только в чемпионат Испании»

Селюк: «Алексею Миранчуку необходимо ехать только в чемпионат Испании»

20 марта 2020, 11:54
3

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переезде полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в европейский чемпионат.

«Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро. У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до семи миллионов евро. Такую сумму могут отдать за него многие команды.Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в «Локомотиве». Особенно с учетом налогов в Европе.

Алексей хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Мое убеждение: ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее – это не его», – сказал Селюк.

  • Зимой «Милан» делал предложение «Локомотиву» по аренде Миранчука, но российский клуб отказался.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (3)
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кто там
1584696079
Если бы у него были отступные до 7 млн, то он же пылил в лазурной форме.
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житель СПб
1584697529
Только сейчас в Испанию и ехать! А если серьезно, то жаль, что Милану отказали... Ему бы там было здорово расти профессионально.
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Давид59
1584702188
Он его и в Монголию продаст, если хорошо заплатят. Агент всё же
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