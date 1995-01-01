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    Селюк: «Алексею Миранчуку необходимо ехать только в чемпионат Испании»

    Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переезде полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в европейский чемпионат.

    «Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро. У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до семи миллионов евро. Такую сумму могут отдать за него многие команды.Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в «Локомотиве». Особенно с учетом налогов в Европе.

    Алексей хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Мое убеждение: ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее – это не его», – сказал Селюк.

    • Зимой «Милан» делал предложение «Локомотиву» по аренде Миранчука, но российский клуб отказался.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +932

      житель СПб 18 минут назад

      Только сейчас в Испанию и ехать! А если серьезно, то жаль, что Милану отказали... Ему бы там было здорово расти профессионально.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2516

      Борат 25 минут назад

      в болгарии он тоже смог бы заиграть !
      гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      кто там 42 минуты назад

      Если бы у него были отступные до 7 млн, то он же пылил в лазурной форме.

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