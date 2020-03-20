Селюк: «Алексею Миранчуку необходимо ехать только в чемпионат Испании»

Агент Дмитрий Селюк высказался о возможном переезде полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в европейский чемпионат.

«Миранчука уже сейчас все прекрасно знают, и его потенциальный трансфер не так сильно зависит от отмены Евро. У него в контракте прописаны отступные, они не очень высокие. Мне кажется, до семи миллионов евро. Такую сумму могут отдать за него многие команды.Но другой вопрос, что мало кто повторит зарплату, которую Миранчук получает в «Локомотиве». Особенно с учетом налогов в Европе.

Алексей хороший футболист, просто ему нужно найти правильную команду. Мое убеждение: ему необходимо ехать только в чемпионат Испании, а Италия, Англия и так далее – это не его», – сказал Селюк.