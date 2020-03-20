Тиаго Силва – об отъезде в Бразилию: «Я банально ничего не мог найти в супермаркетах Парижа»

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва рассказал, почему он вместе с семьей уехал из Франции в Бразилию.

«Мы решили уехать, потому что ситуация в Париже была по-настоящему тяжелой. Я банально ничего не мог найти в супермаркетах. Мы вылетели в Бразилию, потому что здесь я смог найти еду в супермаркете, и у нас есть больше вариантов с точки зрения того, чтобы сидеть дома с детьми, здесь у нас есть бассейн», – поделился бразилец.