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    Тиаго Силва – об отъезде в Бразилию: «Я банально ничего не мог найти в супермаркетах Парижа»

    Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва рассказал, почему он вместе с семьей уехал из Франции в Бразилию.

    «Мы решили уехать, потому что ситуация в Париже была по-настоящему тяжелой. Я банально ничего не мог найти в супермаркетах. Мы вылетели в Бразилию, потому что здесь я смог найти еду в супермаркете, и у нас есть больше вариантов с точки зрения того, чтобы сидеть дома с детьми, здесь у нас есть бассейн», – поделился бразилец.

    • Чемпионат Франции приостановлен, как и большинство других европейских футбольных турниров.
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    Источник: Инстаграм Тиаго Силвы

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