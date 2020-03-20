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  • Тиаго Силва – об отъезде в Бразилию: «Я банально ничего не мог найти в супермаркетах Парижа»

Тиаго Силва – об отъезде в Бразилию: «Я банально ничего не мог найти в супермаркетах Парижа»

20 марта 2020, 08:07

Капитан «ПСЖ» Тиаго Силва рассказал, почему он вместе с семьей уехал из Франции в Бразилию.

«Мы решили уехать, потому что ситуация в Париже была по-настоящему тяжелой. Я банально ничего не мог найти в супермаркетах. Мы вылетели в Бразилию, потому что здесь я смог найти еду в супермаркете, и у нас есть больше вариантов с точки зрения того, чтобы сидеть дома с детьми, здесь у нас есть бассейн», – поделился бразилец.

  • Чемпионат Франции приостановлен, как и большинство других европейских футбольных турниров.
  • По данным на 19 марта, число зараженных в России увеличилось до 199 человек.
  • В мире коронавирусом заразились более 200 тысяч человек.

Источник: Инстаграм Тиаго Силвы
Франция. Лига 1 ПСЖ Силва Тиаго
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