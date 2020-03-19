Лесовой из «Арсенала» – лидер по числу удачных обводок в РПЛ

Зелимхан Бакаев ,теперь Лесовой. Если количество молодых российских игроков с дриблингом будет увеличивается это пойдёт только в плюс. Лесовой теорически имеет хороший шанс на место Шатова , ведь Олега не планируют продлевать. А Туле браво, топы будут с охотой отдавать им своих игроков в аренду после таких успехов.
Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой занимает первое место в РПЛ по количеству удачных обводок по итогам 22 туров.
В этом сезоне футболист совершил 151 попытку дриблинга, 84 из которых оказались удачными. Таким образом, в среднем за игру он делает девять попыток обвести соперника, пять раз успешно (56%).
- В конце 2019 года Лесовой мог перейти в московское «Динамо».
- В сезоне РПЛ 2019/20 игрок забил два мяча и сделал две голевые передачи.
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— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 19, 2020