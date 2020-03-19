Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лесовой из «Арсенала» – лидер по числу удачных обводок в РПЛ

Лесовой из «Арсенала» – лидер по числу удачных обводок в РПЛ

19 марта 2020, 18:50
3

Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой занимает первое место в РПЛ по количеству удачных обводок по итогам 22 туров.

В этом сезоне футболист совершил 151 попытку дриблинга, 84 из которых оказались удачными. Таким образом, в среднем за игру он делает девять попыток обвести соперника, пять раз успешно (56%).

  • В конце 2019 года Лесовой мог перейти в московское «Динамо».
  • В сезоне РПЛ 2019/20 игрок забил два мяча и сделал две голевые передачи.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер РПЛ
Россия. Премьер-лига Арсенал Лесовой Даниил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1584634377
Мне Мостовой больше нравится. Сейчас он многому у Кокорина наберется. Вообще будет супер: и обводка, и удар!
Ответить
Oebennahar
1584636165
Зелимхан Бакаев ,теперь Лесовой. Если количество молодых российских игроков с дриблингом будет увеличивается это пойдёт только в плюс. Лесовой теорически имеет хороший шанс на место Шатова , ведь Олега не планируют продлевать. А Туле браво, топы будут с охотой отдавать им своих игроков в аренду после таких успехов.
Ответить
zigbert
1584710984
Молодой перспективный игрок. Для наших ведущих клубов был бы хорошим приобретением.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+