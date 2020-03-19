Лесовой из «Арсенала» – лидер по числу удачных обводок в РПЛ

Форвард тульского «Арсенала» Даниил Лесовой занимает первое место в РПЛ по количеству удачных обводок по итогам 22 туров.

В этом сезоне футболист совершил 151 попытку дриблинга, 84 из которых оказались удачными. Таким образом, в среднем за игру он делает девять попыток обвести соперника, пять раз успешно (56%).

В конце 2019 года Лесовой мог перейти в московское «Динамо».

В сезоне РПЛ 2019/20 игрок забил два мяча и сделал две голевые передачи.