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    Мелкадзе: «В принципе ничего страшного не вижу, просто соблюдаю технику безопасности»

    Форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе прокомментировал вспышку коронавируса в России.

    «Когда видишь всякие фото пустых полок магазинов, появляются мысли насчет карантина. В принципе ничего страшного не вижу, просто соблюдаю технику безопасности. Маску не ношу, просто после улицы высмаркиваюсь, мою руки, потом обрабатываю антисептиком», – рассказал Мелкадзе.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2291

      Давид59 1 час назад

      То, что он делает всё разумно. Только называется это гигиеной. А техника безопасности это на заводе, чтобы деталью в лоб не получить.

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