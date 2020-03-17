Мелкадзе: «В принципе ничего страшного не вижу, просто соблюдаю технику безопасности»

Форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе прокомментировал вспышку коронавируса в России.

«Когда видишь всякие фото пустых полок магазинов, появляются мысли насчет карантина. В принципе ничего страшного не вижу, просто соблюдаю технику безопасности. Маску не ношу, просто после улицы высмаркиваюсь, мою руки, потом обрабатываю антисептиком», – рассказал Мелкадзе.