Мелкадзе: «В принципе ничего страшного не вижу, просто соблюдаю технику безопасности»

То, что он делает всё разумно. Только называется это гигиеной. А техника безопасности это на заводе, чтобы деталью в лоб не получить.
Форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе прокомментировал вспышку коронавируса в России.
«Когда видишь всякие фото пустых полок магазинов, появляются мысли насчет карантина. В принципе ничего страшного не вижу, просто соблюдаю технику безопасности. Маску не ношу, просто после улицы высмаркиваюсь, мою руки, потом обрабатываю антисептиком», – рассказал Мелкадзе.
- Мелкадзе забил победный гол в последнем матче «Тамбова» против «Крыльев Советов».