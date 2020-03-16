Матч Швеция – Россия может не состояться из-за запрета на въезд в Евросоюз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорый запрет на въезд в страны ЕС сроком на 30 дней.

Такие меры будут приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса на территории государств союза.

Из-за этих ограничений может не состояться товарищеский матч между сборными Швеции и России. Российская национальная команда просто не сможет прилететь в Стокгольм.

Ранее ФИФА рекомендовала перенести все международные игры на неопределенный срок.