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    Матч Швеция – Россия может не состояться из-за запрета на въезд в Евросоюз

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала скорый запрет на въезд в страны ЕС сроком на 30 дней.

    Такие меры будут приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса на территории государств союза.

    Из-за этих ограничений может не состояться товарищеский матч между сборными Швеции и России. Российская национальная команда просто не сможет прилететь в Стокгольм.

    Ранее ФИФА рекомендовала перенести все международные игры на неопределенный срок.

    Источник: Твиттер Урсулы фон дер Ляйен

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    16.03.2020 19:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +448

      Lilipyt 32 минуты назад

      Только поэтому? А я думал, что матч не состоится потому что приостановлены все европейские турниры и перенесены евро турниры

      0
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      Рейтинг: +38582

      portero 39 минут назад

      Какие нафиг товарки, раз пошла такая хрень...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 1 час назад

      Отменять однозначно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2362

      Борат 2 часа назад

      Ну и йух на этот товарняк !!!
      Стыдно то все равно за тарасовских рыл ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +1756

      giluxa1963 3 часа назад

      чемпионаты приостановили а уж товарняк тем более отменят

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