Фролов, Анюков и Глушенков – в старте «Крыльев» на матч с «Тамбовом»

Стали известны составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура чемпионата России.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.
- Встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:30 мск.
- «Тамбов» занимает 15-е место в таблице РПЛ (22 очка). «Крылья», имея столько же очков, располагаются строчкой выше.
Источник: Официальный сайт РПЛ