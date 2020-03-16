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  • Фролов, Анюков и Глушенков – в старте «Крыльев» на матч с «Тамбовом»

Фролов, Анюков и Глушенков – в старте «Крыльев» на матч с «Тамбовом»

16 марта 2020, 18:31

Стали известны составы «Тамбова» и «Крыльев Советов» на матч 22-го тура чемпионата России.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Шляков, Тетрашвили, Грицаенко, Филин, Килин, Чуперка, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

«Крылья Советов»: Фролов, Анюков, Чернов, Карпов, Зеффан, Тимофеев, Кабутов, Попович, Антон, Глушенков, Радонич.

  • Встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. Начало – в 19:30 мск.
  • «Тамбов» занимает 15-е место в таблице РПЛ (22 очка). «Крылья», имея столько же очков, располагаются строчкой выше.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Тамбов Крылья Советов
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