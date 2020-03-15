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    Фанаты ЦСКА – на игре с «Уфой»: «Этот вирус во мне, я – его переносчик»

    В свете пандемии коронавируса болельщики ЦСКА на матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) вывесили баннер про вирус. Фото доступно ниже.

    «Этот вирус во мне, я – его переносчик», – гласит растяжка московских фанатов.

    • На игре было ограничение на зрителей – не более 5000 человек (с учетом игроков и обслуживающего матч персонала).
    • На следующей неделе РПЛ могут приостановить.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    Источник: твиттер «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2020 23:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      bariyev 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +5255

      paracetamol 1 час назад

      Вполне возможно.

      0
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      Рейтинг: +2340

      Борат 4 часа назад

      А рылы переносчики трипака и прочей нечисти ! Гыгы

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