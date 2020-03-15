Фанаты ЦСКА – на игре с «Уфой»: «Этот вирус во мне, я – его переносчик»

В свете пандемии коронавируса болельщики ЦСКА на матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) вывесили баннер про вирус. Фото доступно ниже.

«Этот вирус во мне, я – его переносчик», – гласит растяжка московских фанатов.