Фанаты ЦСКА – на игре с «Уфой»: «Этот вирус во мне, я – его переносчик»

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В свете пандемии коронавируса болельщики ЦСКА на матче 22-го тура РПЛ против «Уфы» (0:0) вывесили баннер про вирус. Фото доступно ниже.
«Этот вирус во мне, я – его переносчик», – гласит растяжка московских фанатов.
- На игре было ограничение на зрителей – не более 5000 человек (с учетом игроков и обслуживающего матч персонала).
- На следующей неделе РПЛ могут приостановить.
- По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.