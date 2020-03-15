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    Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом в свой день рождения

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба устроил сбор средств на борьбу с коронавирусом.

    Французу сегодня исполнилось 27 лет. В своем инстаграме он сообщил, что хочет собрать 27 тысяч фунтов пожертвований среди подписчиков.

    Если данная сумма будет собрана, то футболист удвоит ее.

    По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.

    text

    Публикация от text (@paulpogba) 15 Мар 2020 в 3:33 PDT

    Источник: Инстаграм Поля Погба

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    15.03.2020 20:40
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7455

      BRO_football 5 часов назад

      А сам Погба, наверное, мало зарабатывает, чтобы пожертвовать свои деньги. Поэтому ему приходится только собирать пожертвования, выступая в роли благотворительной организации.

      0
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      Рейтинг: +880

      Maxi_7 5 часов назад

      Мог бы и чисто свои деньги пожертвовать без всяких сборов, с зарплатой в 300 тонн в неделю даже сотка кусков зелени копейки для него...

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      Рейтинг: +4644

      Lester84 7 часов назад

      А что он сделает с деньгами, если не наберет нужную сумму?

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      Рейтинг: +279

      кто там 7 часов назад

      Молодец, хотя мог бы и утроить и учетверить, не обеднел бы.
      А так, да, молодец.

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