Погба организовал сбор средств на борьбу с коронавирусом в свой день рождения

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба устроил сбор средств на борьбу с коронавирусом.

Французу сегодня исполнилось 27 лет. В своем инстаграме он сообщил, что хочет собрать 27 тысяч фунтов пожертвований среди подписчиков.

Если данная сумма будет собрана, то футболист удвоит ее.

По всему миру от коронавируса умерло более 5000 человек.