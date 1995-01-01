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    Mirror: Мане – главная трансферная цель «Реала»

    Мадридский «Реал» заинтересован в полузащитнике «Ливерпуля» Садио Мане. Именно он является главной трансферной целью испанцев, пишет Mirror.

    Планируется, что вскоре начнутся переговоры. Мане симпатизирует лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Сделку попробуют осуществить летом.

    • Мане на рынке стоит 150 миллионов евро.
    • В текущем сезоне АПЛ Мане провел 26 матчей, забил 14 голов, сделал семь результативных пасов.
    • Сенегалец играет в Ливерпуле с 2016 года.

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      кто там 2 часа назад

      Зидану бы самому остаться у руля команды летом, а то с таким президентом всё возможно.

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