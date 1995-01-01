Mirror: Мане – главная трансферная цель «Реала»

Зидану бы самому остаться у руля команды летом, а то с таким президентом всё возможно.
Мадридский «Реал» заинтересован в полузащитнике «Ливерпуля» Садио Мане. Именно он является главной трансферной целью испанцев, пишет Mirror.
Планируется, что вскоре начнутся переговоры. Мане симпатизирует лично главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Сделку попробуют осуществить летом.
- Мане на рынке стоит 150 миллионов евро.
- В текущем сезоне АПЛ Мане провел 26 матчей, забил 14 голов, сделал семь результативных пасов.
- Сенегалец играет в Ливерпуле с 2016 года.