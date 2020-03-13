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    «Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы над «Ахматом»

    В матче 22-го тура РПЛ «Динамо» в гостях обыграло «Ахмат» со счетом 3:2.

    После победы пресс-служба московского клуба опубликовала в твиттере фото из раздевалки.

    «Победная!» – говорится в описании к снимку.

    • «Динамо» поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
    • «Ахмат» остался на последнем месте.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1471

      klim2m 1 час назад

      И вишенка посередине))) воспитание епт залезли на стол с ногами.Интересно а динамиков не пресанули за голый торс ))))

      0
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      Рейтинг: +4030

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Ахмат" на последнем месте - прелесть.

      1
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      Рейтинг: +479

      NEONFOL 1 час назад

      негра уже на стол положили людоеды

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