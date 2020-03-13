«Динамо» опубликовало фото из раздевалки после победы над «Ахматом»

И вишенка посередине))) воспитание епт залезли на стол с ногами.Интересно а динамиков не пресанули за голый торс ))))
В матче 22-го тура РПЛ «Динамо» в гостях обыграло «Ахмат» со счетом 3:2.
После победы пресс-служба московского клуба опубликовала в твиттере фото из раздевалки.
«Победная!» – говорится в описании к снимку.
- «Динамо» поднялось на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- «Ахмат» остался на последнем месте.
Победная! #АхматДинамо #ДинамоМосква #твоякоманДа #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/nrqaRpcbSR— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) March 13, 2020