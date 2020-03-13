Рауш, Филипп и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут выйдет Глушаков

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на очный матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Анхель, Гиголаев, Раванелли, Роши, Глушаков, Харин, Визеу, Ильин.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
- Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
- Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.
- По итогам 21 тура «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» располагается на седьмой строчке.
Источник: Официальный сайт РПЛ