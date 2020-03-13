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  • Рауш, Филипп и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут выйдет Глушаков

Рауш, Филипп и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут выйдет Глушаков

13 марта 2020, 18:30

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на очный матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Анхель, Гиголаев, Раванелли, Роши, Глушаков, Харин, Визеу, Ильин.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

  • Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
  • Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.
  • По итогам 21 тура «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» располагается на седьмой строчке.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо
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