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    Рауш, Филипп и Комличенко – в старте «Динамо» на матч с «Ахматом», у грозненцев с первых минут выйдет Глушаков

    Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Динамо» на очный матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Анхель, Гиголаев, Раванелли, Роши, Глушаков, Харин, Визеу, Ильин.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

    • Начало игры – в 19:30 по московскому времени.
    • Встреча пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном.
    • По итогам 21 тура «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» располагается на седьмой строчке.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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