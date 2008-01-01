«Эвертон» всем составом ушел на карантин. Дерби с «Ливерпулем» не состоится

прочитал эту новость и так стыдно за спартак стало, аж жуть !
скорей бы уже эти мужеложцы сгинули в фнл,
чтобы духу гомосячего-поросячего не было !
позор пищевикам !!! гыгы
Игроки и тренеры «Эвертона» самоизолировались из-за угрозы заражения коронавирусом.
Сообщается, что у одного из футболистов команды появились симптомы заболевания, вследствие чего было решено всех отправить на карантин.
Таким образом, «Эвертон» не сможет сыграть с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ, который был запланирован на понедельник.
Коронавирусом в мире заразились более 134 тысяч человек. Умерли от болезни почти пять тысяч человек.