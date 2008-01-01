«Эвертон» всем составом ушел на карантин. Дерби с «Ливерпулем» не состоится

Игроки и тренеры «Эвертона» самоизолировались из-за угрозы заражения коронавирусом.

Сообщается, что у одного из футболистов команды появились симптомы заболевания, вследствие чего было решено всех отправить на карантин.

Таким образом, «Эвертон» не сможет сыграть с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ, который был запланирован на понедельник.

Коронавирусом в мире заразились более 134 тысяч человек. Умерли от болезни почти пять тысяч человек.