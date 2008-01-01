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    «Эвертон» всем составом ушел на карантин. Дерби с «Ливерпулем» не состоится

    Игроки и тренеры «Эвертона» самоизолировались из-за угрозы заражения коронавирусом.

    Сообщается, что у одного из футболистов команды появились симптомы заболевания, вследствие чего было решено всех отправить на карантин.

    Таким образом, «Эвертон» не сможет сыграть с «Ливерпулем» в матче 30-го тура АПЛ, который был запланирован на понедельник.

    Коронавирусом в мире заразились более 134 тысяч человек. Умерли от болезни почти пять тысяч человек.

    Источник: Официальный сайт «Эвертона»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2285

      Борат 5 часов назад

      прочитал эту новость и так стыдно за спартак стало, аж жуть !
      скорей бы уже эти мужеложцы сгинули в фнл,
      чтобы духу гомосячего-поросячего не было !
      позор пищевикам !!! гыгы

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