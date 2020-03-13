ЦСКА изменил правила использования абонементов и теперь может не возмещать деньги за пропущенные матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» обратил внимание, что ЦСКА в одностороннем порядке изменил правила приобретения, пользования, возврата билетов и абонементов на матчи.
Клуб добавил пункт, согласно которому возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится, если решение о проведении матчей без зрителей было принято органами государственной власти или другими уполномоченными органами.
- Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на домашние матчи ЦСКА против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта) смогут прийти не более пяти тысяч человек.
- По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, клуб из-за этого потеряет порядка 60 миллионов рублей.
Источник: Телеграм-канал «ЦВБП-медиа»
Тг-канал посвящен новостям о ЦСКА. На него подписаны более шести тысяч человек.