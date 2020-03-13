ЦСКА изменил правила использования абонементов и теперь может не возмещать деньги за пропущенные матчи с «Уфой» и «Зенитом»

Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» обратил внимание, что ЦСКА в одностороннем порядке изменил правила приобретения, пользования, возврата билетов и абонементов на матчи.

Клуб добавил пункт, согласно которому возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится, если решение о проведении матчей без зрителей было принято органами государственной власти или другими уполномоченными органами.