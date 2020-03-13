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  • ЦСКА изменил правила использования абонементов и теперь может не возмещать деньги за пропущенные матчи с «Уфой» и «Зенитом»

ЦСКА изменил правила использования абонементов и теперь может не возмещать деньги за пропущенные матчи с «Уфой» и «Зенитом»

13 марта 2020, 12:37
13

Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» обратил внимание, что ЦСКА в одностороннем порядке изменил правила приобретения, пользования, возврата билетов и абонементов на матчи.

Клуб добавил пункт, согласно которому возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится, если решение о проведении матчей без зрителей было принято органами государственной власти или другими уполномоченными органами.

  • Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на домашние матчи ЦСКА против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта) смогут прийти не более пяти тысяч человек.
  • По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, клуб из-за этого потеряет порядка 60 миллионов рублей.

Источник: Телеграм-канал «ЦВБП-медиа»

Тг-канал посвящен новостям о ЦСКА. На него подписаны более шести тысяч человек.

Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (13)
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кто там
1584094097
Ахахахах. Какая низость и позор. Но местные хомячки будут и дальше защищать это подобие.
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кто там
1584094609
И так обнаглели - продают абонементы что бы посмотреть на карповых и чаловых, так ещё и возмещать не собираются(хотя только за одну свою *игру* на поле должны болелам за моральный ущерб выплачивать), а абонементы, как зенит, бесплатно на улицах раздавать.
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Play
1584103547
Были кони - стали крысы
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Dmitry VS
1584107081
Как болела цска крайне недоволен поступком команды. Это нас не красит
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Artemka444
1584110287
крысы да и только!!!! Позорище!!!!!
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Бухбух
1584112899
Как прибыль получать - так это только к клубу относится, а как убытки - возмещаем все, в т.ч. болелы.
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Kulimen
1584168378
Осуждаю коней, это их не красит
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vladimir-7
1584173044
Правильно. Пусть Мэр и правительство Москвы платят за результат своего Указа, направленного на ограничение митингов и шествий против поправок к Конституции РФ, а не на ограничения в связи с вирусом.
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bset
1584218043
С точки зрения бизнеса все правильно сделали. ЦСКА предоставил все условия - подготовил стадион и готов разместить всех обладателей абонементов, но указ мэрии Москвы запрещает это делать. То же самое, если вдруг стихийное бедствие какой-то случается, с чего вдруг ЦСКА должен нести убытки?
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