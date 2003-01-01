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    ЦСКА изменил правила использования абонементов и теперь может не возмещать деньги за пропущенные матчи с «Уфой» и «Зенитом»

    Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» обратил внимание, что ЦСКА в одностороннем порядке изменил правила приобретения, пользования, возврата билетов и абонементов на матчи.

    Клуб добавил пункт, согласно которому возмещение убытков, денежное или иное возмещение расходов владельцам абонементов не производится, если решение о проведении матчей без зрителей было принято органами государственной власти или другими уполномоченными органами.

    • Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции на домашние матчи ЦСКА против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта) смогут прийти не более пяти тысяч человек.
    • По словам генерального директора армейцев Романа Бабаева, клуб из-за этого потеряет порядка 60 миллионов рублей.

    Источник: Телеграм-канал «ЦВБП-медиа»

    Тг-канал посвящен новостям о ЦСКА. На него подписаны более шести тысяч человек.

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1799

      Бухбух 1 час назад

      Как прибыль получать - так это только к клубу относится, а как убытки - возмещаем все, в т.ч. болелы.

      0
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      Рейтинг: +435

      Artemka444 2 часа назад

      крысы да и только!!!!
      Позорище!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Dmitry VS 3 часа назад

      Как болела цска крайне недоволен поступком команды. Это нас не красит

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      Play 4 часа назад

      Были кони - стали крысы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      elessar arnor 4 часа назад

      болелы и так старадают от химии картофана уже 2 сезон, теперь это

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2690

      TOMSON 6 часов назад

      Вот со следующего сезона пусть правила и меняют. А за эти абонементы нужно компенсацию выплатить.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +250

      кто там 6 часов назад

      И так обнаглели - продают абонементы что бы посмотреть на карповых и чаловых, так ещё и возмещать не собираются(хотя только за одну свою *игру* на поле должны болелам за моральный ущерб выплачивать), а абонементы, как зенит, бесплатно на улицах раздавать.

      3
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      Рейтинг: +2285

      Борат 7 часов назад

      у гинера не забалуешь !
      он за копейку удавится, пархатый !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +250

      кто там 7 часов назад

      Ахахахах. Какая низость и позор.
      Но местные хомячки будут и дальше защищать это подобие.

      2
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