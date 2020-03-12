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    Игроки «ПСЖ» после победы над «Боруссией» спародировали празднование Холанда

    «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Боруссию» (2:0) и вышел в следующую стадию турнира.

    После игры футболисты парижской команды сели на поле и сделали вид, что медитируют. Так празднует свой гол нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд.

    Норвежец отметил так свой забитый мяч в первой игре с «ПСЖ».

    Источник: твиттер «ПСЖ»

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    12.03.2020 15:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1

      diana.khisamova 1 час назад

      Открою секрет мужского величия как затащить и удовлетворить любую девушку да так что она будет просить еще и еще. Короче, реально крутя штука и всем советую попробовать хоть раз, раньше заказывал из Британии, а теперь есть и у нас вот здесь беру ----https://nnna.ru/blogs

      -2
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      Рейтинг: +8185

      Skull_Boy > diana.khisamova 1 час назад

      Открою секрет женского величия и это закрытое е_бало, спам в топку

      0
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      Рейтинг: +987

      FENIX-SL 4 часа назад

      любая команда их вынесет в следующей стадии

      0
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      Рейтинг: +1288

      Fin035 4 часа назад

      Будь у ПСЖ капитан Пуйоль, надавал бы этим пацанам кучу подзатыльников и довез всех до раздевалки на пинковозе, и правильно бы сделал! Честно говоря ПСЖ отскочил, потому что Дортмунд почему то в ответке просто перестал играть в свой футбол, а значит проиграл тренер.

      0
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      Рейтинг: +307

      david17 7 часов назад

      А что в этом плохого?

      0
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      Рейтинг: +2186

      BlackMurder 7 часов назад

      Клоуны, как и весь футбол Франции

      9
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      Рейтинг: +359

      Portoz 8 часов назад

      как-то дешево поступили

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1452

      KPCCSPB 8 часов назад

      У Паредеса лицо, буд-то он команду с минус три гола вытянул в 1/4....

      1
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      Рейтинг: +879

      Maxi_7 8 часов назад

      А ведь мем про "шестерочку" все еще актуален...)

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      Рейтинг: +2237

      Борат 9 часов назад

      они лепёх наелись ?
      чмошники упоротые !
      гыгы

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