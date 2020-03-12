Игроки «ПСЖ» после победы над «Боруссией» спародировали празднование Холанда

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«ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов победил «Боруссию» (2:0) и вышел в следующую стадию турнира.
После игры футболисты парижской команды сели на поле и сделали вид, что медитируют. Так празднует свой гол нападающий дортмундцев Эрлинг Холанд.
Норвежец отметил так свой забитый мяч в первой игре с «ПСЖ».
On respire un bon coup...Avant de retrouver nos supporters pic.twitter.com/uNlcjZozA2— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 11, 2020