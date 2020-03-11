Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом

стоит отметить что лечится дома, значит форма легкая и родственники совсем не боятся заразиться, т.е. как обычный грипп.
«Ганновер» сообщил о заражении коронавирусом одного из футболистов команды.
Положительный результат на тест сдал 23-летний защитник Тимо Хюберс.
В сообщении немецкого клуба, выступающего во второй Бундеслиге, говорится, что футболист в последнее время не контактировал со своими партнерами по команде. На данный момент он находится на домашнем карантине.
#H96-Profi Timo #Hübers ist positiv auf das #Corona-Virus getestet worden. Da der 23-Jährige seit der Ansteckung keinen Kontakt zu seinen Teamkollegen hatte, ist nicht davon auszugehen, dass sich Mitspieler bei ihm infiziert haben. #NiemalsAllein https://t.co/MBVQOdDnI1— Hannover 96 (@Hannover96) March 11, 2020