Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом

«Ганновер» сообщил о заражении коронавирусом одного из футболистов команды.

Положительный результат на тест сдал 23-летний защитник Тимо Хюберс.

В сообщении немецкого клуба, выступающего во второй Бундеслиге, говорится, что футболист в последнее время не контактировал со своими партнерами по команде. На данный момент он находится на домашнем карантине.