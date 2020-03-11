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    Игрок «Ганновера» заразился коронавирусом

    «Ганновер» сообщил о заражении коронавирусом одного из футболистов команды.

    Положительный результат на тест сдал 23-летний защитник Тимо Хюберс.

    В сообщении немецкого клуба, выступающего во второй Бундеслиге, говорится, что футболист в последнее время не контактировал со своими партнерами по команде. На данный момент он находится на домашнем карантине.

    Источник: Официальный сайт «Ганновера»

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    11.03.2020 16:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +521

      titata 7 часов назад

      стоит отметить что лечится дома, значит форма легкая и родственники совсем не боятся заразиться, т.е. как обычный грипп.

      1
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      Рейтинг: +367

      Gerecht165 7 часов назад

      Судя по фотографии, из-за короновируса вырастает третья рука ))))

      9
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      Рейтинг: +28

      kl0d 8 часов назад

      Че то в основном по футболу вирус бьёт)

      Так паника лучше распространяется. А Тимо посидит недельку вдали от прессы и выпишется как и Беров

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