Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии. Причина – угроза распространения коронавируса.

В Молдавии запретили проведение любых массовых мероприятий с целью не допускать скопления людей.