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    Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

    Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии. Причина – угроза распространения коронавируса.

    В Молдавии запретили проведение любых массовых мероприятий с целью не допускать скопления людей.

    • Матч состоится 31 марта.
    • Запрет на массовые мероприятия с аудиторией более 5000 человек ввели и в Москве.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: «РИА Новости»

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    11.03.2020 14:24
    Комментарии12
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      Рейтинг: +430

      Artemka444 7 часов назад

      Зачем вообще тогда матчи,если они без зрителей???

      1
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      Рейтинг: +10318

      Bivaliy67 9 часов назад

      А ещё можно: театры - без зрителей, музеи - без посетителей и гипер-маркеты без покупателей!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +28

      kl0d 10 часов назад

      Каждый день от туберкулеза гибнет 4500 человек. А тут по всему миру за два месяца меньше.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4733

      Владислав Vlad > kl0d 7 часов назад

      За-то Китай спокойненько скупил за копейки все акции иностранных инвесторов.))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > kl0d 2 часа назад

      В России всего три случая заражения и то с выздоровлением, и ЭТО ЭПИДЕМИЯ!!!! а в ноябре была эпидемия гриппа ОРВи, в школах по 10 человек в классах сидело, и никакой паники.

      0
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      Рейтинг: +6282

      FanatSerj 10 часов назад

      Провели бы уже тогда матч в Саранске, там стадион шикарный есть, а людей всё нету, кому и самое главное от кого там заражаться )))

      4
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 часов назад

      кстати, молдаванам тоже стыдно за спартак !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 9 часов назад

      п.дар, у тебя название великого клуба вызывает слюноотделение???
      забавный ты, п.дарасик)))

      2
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      Рейтинг: +2197

      Борат > Klaido 9 часов назад

      ага, такой же великий как молдавский шерифф или македонские работнички ! спартак как и они в европе полное г***о !!! гыгыгы
      иди яйца нализывай !

      1
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      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 6 часов назад

      молдаванам стыдно за твоего папу, что он такого барана сделал и за спидозный бЗенит. бу-га-га

      1
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      Рейтинг: -96

      Аденн > Борат 6 часов назад

      бу-га-га, петушок, это тебя твой папа научил, яйца нализывать, умеешь. бу-га-га

      1
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      Рейтинг: +3507

      3a zenit 10 часов назад

      тупость.

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