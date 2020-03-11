Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей

Зачем вообще тогда матчи,если они без зрителей???
Товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе пройдет без зрителей, информирует «РИА Новости» со ссылкой на Федерацию футбола Молдавии. Причина – угроза распространения коронавируса.
В Молдавии запретили проведение любых массовых мероприятий с целью не допускать скопления людей.
- Матч состоится 31 марта.
- Запрет на массовые мероприятия с аудиторией более 5000 человек ввели и в Москве.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.