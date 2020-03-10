Холанд: «Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что вызывает у него страх.

– Вы боитесь получить травму?

– Травмы не должны сковывать. Так нельзя. Если начать думать об этом, то никогда не сможешь двигаться вперед.

– Есть вещи, которые вызывают у вас страх?

– Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей. Пожалуй, это все.