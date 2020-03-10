Холанд: «Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей»

Ты ещё со Смородской не встречался,повезло тебе,уж она всем змеям змея.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что вызывает у него страх.
– Вы боитесь получить травму?
– Травмы не должны сковывать. Так нельзя. Если начать думать об этом, то никогда не сможешь двигаться вперед.
– Есть вещи, которые вызывают у вас страх?
– Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей. Пожалуй, это все.
- Завтра «Боруссия» сыграет против «ПСЖ» в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
- Начало в 23:00 по московскому времени.