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    Холанд: «Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд рассказал, что вызывает у него страх.

    – Вы боитесь получить травму?

    – Травмы не должны сковывать. Так нельзя. Если начать думать об этом, то никогда не сможешь двигаться вперед.

    – Есть вещи, которые вызывают у вас страх?

    – Ничего не боюсь. Хотя нет, я ненавижу змей. Пожалуй, это все.

    • Завтра «Боруссия» сыграет против «ПСЖ» в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
    • Начало в 23:00 по московскому времени.

    Источник: GFFN

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    10.03.2020 11:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1264

      Серж 69 10 марта, 18:47

      Ты ещё со Смородской не встречался,повезло тебе,уж она всем змеям змея.

      1
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      Рейтинг: +216

      кто там 10 марта, 12:41

      А что он должен бояться ещё?

      Парень обеспечен, голод не страшен, условные гопари так же - ибо охрана и благополучные районы. Потому и не боится.

      0
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      Рейтинг: +147

      Все_тот_же_Юве 10 марта, 12:08

      В принтер милан не перейдет никогда)

      0
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      Рейтинг: +3044

      dinar7777dinar > Все_тот_же_Юве 10 марта, 15:28

      вот куда он точно не перейдет так это в туринскую помойку !

      0
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      Рейтинг: +4359

      Viper for CSKA 10 марта, 11:23

      Ой, да ладно, они милые)))

      1
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 > Viper for CSKA 10 марта, 14:26

      да, расскажи китайцам это

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