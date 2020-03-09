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    Мамаев отличился в первом же официальном матче с 2018 года. Это второй бывший игрок ЦСКА, забивший в матче в Ростове-на-Дону

    В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Первую официальную игру с октября 2018 года проводит полузащитник южан Павел Мамаев, он вышел на замену во втором тайме и забил гол.

    Это второй бывший игрок ЦСКА, забивший в этом матче. В первом тайме это сделал полузащитник Роман Еременко.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
    • Мамаев провел 11 месяцев за решеткой.
    • «Ростов» в случае победы поднимется на второе место в РПЛ.

    Источник: рутуб-канал РПЛ

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    09.03.2020 15:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +80

      СК 10 марта 2020, 12:11

      Мяч не из неберущихся, опять Акинфеев зевнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:47

      Маме наши поздравления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      55together 9 марта 2020, 18:26

      Ты чо - первый был нарик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      From1945 9 марта 2020, 18:24

      первый то же был алкаш?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      AleSan4es 9 марта 2020, 16:12

      Конченый, даже иуда не праздновал а это говно петушинное...

      -2
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