Мамаев отличился в первом же официальном матче с 2018 года. Это второй бывший игрок ЦСКА, забивший в матче в Ростове-на-Дону

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. Первую официальную игру с октября 2018 года проводит полузащитник южан Павел Мамаев, он вышел на замену во втором тайме и забил гол.

Это второй бывший игрок ЦСКА, забивший в этом матче. В первом тайме это сделал полузащитник Роман Еременко.