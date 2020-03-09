Еременко, Попов, Зайнутдинов – в основе «Ростова» на матч с ЦСКА; гости выйдут без номинальных форвардов

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.

«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Ерeменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.