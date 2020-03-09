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    Еременко, Попов, Зайнутдинов – в основе «Ростова» на матч с ЦСКА; гости выйдут без номинальных форвардов

    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Ерeменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.

    Источник: РПЛ

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    09.03.2020 12:43
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 9 марта 2020, 13:53

      Пожелаю удачи той команде которая сегодня будет игиать лучше, разнообразнее, агрессивнее. Игра за 6 очков. Победа нужна и Ростову и ЦСКА.Ничья и тем и тем равна поражению. Я за красивый футбол , без судейских (иудейских) ошибок.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 9 марта 2020, 13:40

      Ох, Ганчаренко совсем чудит! На контратаках собрался играть что ли? Чтобы в середине второго тайма все защитники устали и не успевали за мячом? Матч со Спартаком ничему не научил? Вот автобус, так автобус! Вангую, счёт 0:0 и скучный футбол нас ожидает.
      Радует хотя бы, что Ганчаренко сделал хоть какие-то перестановки. А то спокойно мог сказать, что это был наш сильнейший состав и менять в нём нечего.

      0
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      Рейтинг: +631

      titata 9 марта 2020, 13:31

      Ростову удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 9 марта 2020, 13:17

      Ростов сегодня победит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 9 марта 2020, 13:02

      Судья в этом матче будет тянуть на ничью, независимо от сюжета игры. И если это действительно будет так, то чемпионат по факту можно уже не досматривать ....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 марта 2020, 12:58

      Я сегодня за Ростов..

      4
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 марта 2020, 12:55

      5-5-0 великая схема автобуса

      3
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor > PNZ1985 9 марта 2020, 13:15

      картофан найдёт, что сказать в оправдульки

      2
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > elessar arnor 9 марта 2020, 15:21

      уже минус 2 игрока

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 9 марта 2020, 12:52

      о, зачем покупали Шкурина..

      1
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