Еременко, Попов, Зайнутдинов – в основе «Ростова» на матч с ЦСКА; гости выйдут без номинальных форвардов

Пожелаю удачи той команде которая сегодня будет игиать лучше, разнообразнее, агрессивнее. Игра за 6 очков. Победа нужна и Ростову и ЦСКА.Ничья и тем и тем равна поражению. Я за красивый футбол , без судейских (иудейских) ошибок.
Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Ерeменко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на «Ростов Арене», которая начнется в 14:00 по Москве.