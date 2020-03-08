Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локомотив» перед матчем с «Ахматом» подарил цветы резервному арбитру

«Локомотив» перед матчем с «Ахматом» подарил цветы резервному арбитру

8 марта 2020, 20:15
4

Резервный судья матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» Анастасия Пустовойтова получила перед игрой букет от москвичей – в честь Международного женского дня. Фото доступно ниже.

Букет вручил тренер «Локомотива» Юрий Батуренко. Пустовойтова впервые работает на матче РПЛ.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
  • Пустовойтова имеет опыт работы на молодежном первенстве РПЛ и ПФЛ.
  • «Локомотив» в случае победы в матче поднимется на второе место в таблице.

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BRO_football
1583691889
Взятка! Давление на судью! Наказать, оштрафовать! КДК срочно должен провести проверку.
Ответить
general.lizyukov
1583705168
Женщин в спорте поздравляем!!!
Ответить
Давид59
1583739544
На матче с Ахматом резервный арбитр женщина? Смелый шаг!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+