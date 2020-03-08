«Локомотив» перед матчем с «Ахматом» подарил цветы резервному арбитру

Резервный судья матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» Анастасия Пустовойтова получила перед игрой букет от москвичей – в честь Международного женского дня. Фото доступно ниже.

Букет вручил тренер «Локомотива» Юрий Батуренко. Пустовойтова впервые работает на матче РПЛ.