Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «Локомотив» перед матчем с «Ахматом» подарил цветы резервному арбитру

    Резервный судья матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» Анастасия Пустовойтова получила перед игрой букет от москвичей – в честь Международного женского дня. Фото доступно ниже.

    Букет вручил тренер «Локомотива» Юрий Батуренко. Пустовойтова впервые работает на матче РПЛ.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
    • Пустовойтова имеет опыт работы на молодежном первенстве РПЛ и ПФЛ.
    • «Локомотив» в случае победы в матче поднимется на второе место в таблице.

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7416

      BRO_football 34 минуты назад

      Взятка! Давление на судью! Наказать, оштрафовать! КДК срочно должен провести проверку.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75109
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru