«Локомотив» перед матчем с «Ахматом» подарил цветы резервному арбитру

Резервный судья матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» Анастасия Пустовойтова получила перед игрой букет от москвичей – в честь Международного женского дня. Фото доступно ниже.
Букет вручил тренер «Локомотива» Юрий Батуренко. Пустовойтова впервые работает на матче РПЛ.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- Пустовойтова имеет опыт работы на молодежном первенстве РПЛ и ПФЛ.
- «Локомотив» в случае победы в матче поднимется на второе место в таблице.
Источник: твиттер «Локомотива»