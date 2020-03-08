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Сетьен: «Барселона» обыграла «Сосьедад» благодаря VAR»

8 марта 2020, 00:15
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Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал исход матча 27-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (1:0). Единственный мяч каталонцы забили с пенальти.

«Сосьедад» здорово держит мяч, играют вдумчиво, обладают хорошими футболистами. Мы контролировали матч, если не брать отдельные моменты. «Барселона» победила благодаря VAR.

Мне нравится, что у нас сильная духом команда. Мы смогли победить в сложном матче. Будем пытаться стать лучше», – цитирует Сетьена Marca.

  • «Барселона» лидирует в Примере.
  • В прошлом туре каталонцы уступили мадридскому «Реалу».
  • «Реал Сосьедад» идет в зоне Лиги Европы.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Реал Сосьедад Сетьен Энрике
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