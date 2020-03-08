Сетьен: «Барселона» обыграла «Сосьедад» благодаря VAR»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал исход матча 27-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (1:0). Единственный мяч каталонцы забили с пенальти.

«Сосьедад» здорово держит мяч, играют вдумчиво, обладают хорошими футболистами. Мы контролировали матч, если не брать отдельные моменты. «Барселона» победила благодаря VAR.

Мне нравится, что у нас сильная духом команда. Мы смогли победить в сложном матче. Будем пытаться стать лучше», – цитирует Сетьена Marca.