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    Сетьен: «Барселона» обыграла «Сосьедад» благодаря VAR»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал исход матча 27-го тура Примеры против «Реал Сосьедада» (1:0). Единственный мяч каталонцы забили с пенальти.

    «Сосьедад» здорово держит мяч, играют вдумчиво, обладают хорошими футболистами. Мы контролировали матч, если не брать отдельные моменты. «Барселона» победила благодаря VAR.

    Мне нравится, что у нас сильная духом команда. Мы смогли победить в сложном матче. Будем пытаться стать лучше», – цитирует Сетьена Marca.

    • «Барселона» лидирует в Примере.
    • В прошлом туре каталонцы уступили мадридскому «Реалу».
    • «Реал Сосьедад» идет в зоне Лиги Европы.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      russkiisergei 1 час назад

      судьи тащат барсуков, там офсайд был

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