«Боруссия» Д поборется с «Баварией» за Менье

Впервые слышу, что Баварии нужен Тома Менье, но Бомбардир, наверное, информирован лучше меня)))
Сразу два немецких клуба готовы подписать защитника «ПСЖ» Тома Менье летом. Речь идет о «Баварии» и дортмундской «Боруссии», информирует Goal.
У игрока летом истекает контракт и о его продлении информации нет. Менье на рынке оценивается в 30 миллионов евро, но в связи с истечением соглашения его можно будет подписать бесплатно.
- В сезоне Лиги 1 Менье отметился голевой передачей.
- Игрок выступает в Париже с 2016 года.
- «Бавария» лидирует в Бундеслиге.