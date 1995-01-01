«Боруссия» Д поборется с «Баварией» за Менье

Сразу два немецких клуба готовы подписать защитника «ПСЖ» Тома Менье летом. Речь идет о «Баварии» и дортмундской «Боруссии», информирует Goal.

У игрока летом истекает контракт и о его продлении информации нет. Менье на рынке оценивается в 30 миллионов евро, но в связи с истечением соглашения его можно будет подписать бесплатно.