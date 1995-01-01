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    «Боруссия» Д поборется с «Баварией» за Менье

    Сразу два немецких клуба готовы подписать защитника «ПСЖ» Тома Менье летом. Речь идет о «Баварии» и дортмундской «Боруссии», информирует Goal.

    У игрока летом истекает контракт и о его продлении информации нет. Менье на рынке оценивается в 30 миллионов евро, но в связи с истечением соглашения его можно будет подписать бесплатно.

    • В сезоне Лиги 1 Менье отметился голевой передачей.
    • Игрок выступает в Париже с 2016 года.
    • «Бавария» лидирует в Бундеслиге.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 20:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2757

      zatonn 29 минут назад

      Впервые слышу, что Баварии нужен Тома Менье, но Бомбардир, наверное, информирован лучше меня)))

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