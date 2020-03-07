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  • Деспотович, Силла и Луценко – в нападении «Оренбурга» и «Арсенала» на матч 21-го тура РПЛ

Деспотович, Силла и Луценко – в нападении «Оренбурга» и «Арсенала» на матч 21-го тура РПЛ

7 марта 2020, 12:50

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Арсенала» на очный матч 21-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко.

  • Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
  • Матч пройдет на оренбуржском стадионе «Газовик».
  • «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – шестое.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Оренбург Арсенал
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