Деспотович, Силла и Луценко – в нападении «Оренбурга» и «Арсенала» на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Арсенала» на очный матч 21-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Куат, Деспотович, Силла.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Ткачeв, Лесовой, Чаушич, Кангва, Луценко.
- Начало игры – в 14:00 по московскому времени.
- Матч пройдет на оренбуржском стадионе «Газовик».
- «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» – шестое.
Источник: Официальный сайт РПЛ