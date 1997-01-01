Daily Mail: «Арсенал» планирует подписать Кекчю. «Фейеноорд» требует 23 миллиона

Ну почему бы не сфокусироваться на обороне и не попытаться подписать Кулибали или Тиаго Силву, возможно Стоунса (но он сейчас косячник редкостный). А если задуматься про атаку, хотя она итак в порядке, когда все играют с самоотдачей, то нужно скорее перетаскивать на Эмирейтс Бергхюйса из Фейеноорда, или возможно на Мертенса выйти. Move, move, move!
«Арсенал» ведет переговоры с полузащитником «Фейеноорда» Оркуной Кекчю.
Клуб из Роттердама намерен продлить контракт с игроком.
Лондонский клуб намерен подписать игрока летом.
Кекчю – игрок молодежной сборной Турции.
По информации источника, «Фейеноорд» готов продать игрока за 23 миллиона евро.