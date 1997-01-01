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    Daily Mail: «Арсенал» планирует подписать Кекчю. «Фейеноорд» требует 23 миллиона

    «Арсенал» ведет переговоры с полузащитником «Фейеноорда» Оркуной Кекчю.

    Клуб из Роттердама намерен продлить контракт с игроком.

    Лондонский клуб намерен подписать игрока летом.

    Кекчю – игрок молодежной сборной Турции.

    По информации источника, «Фейеноорд» готов продать игрока за 23 миллиона евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +567

      ARSteven89 43 минуты назад

      Ну почему бы не сфокусироваться на обороне и не попытаться подписать Кулибали или Тиаго Силву, возможно Стоунса (но он сейчас косячник редкостный). А если задуматься про атаку, хотя она итак в порядке, когда все играют с самоотдачей, то нужно скорее перетаскивать на Эмирейтс Бергхюйса из Фейеноорда, или возможно на Мертенса выйти. Move, move, move!

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