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    Рыжиков: «Было бы здорово, если бы за Суперкубок УЕФА в Казани сыграли два российских клуба. Почему бы не помечтать?»

    Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал получение Казанью права провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Игра пройдет на «Ак Барс Банк Арене».

    «Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдeт на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.

    И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае у наших команд появился дополнительный стимул», – сказал игрок.

    • До «Крыльев Советов» Рыжиков играл за «Рубин».
    • Последний раз российский клуб играл за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
    • В следующем году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1322

      alarm 38 минут назад

      спортаг и спортаг-2 встретятся в финале престижного tarasovka cup

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1888

      Борат 48 минут назад

      Что он курит и где это достать ?
      Гыгы

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