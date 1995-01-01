Рыжиков: «Было бы здорово, если бы за Суперкубок УЕФА в Казани сыграли два российских клуба. Почему бы не помечтать?»

спортаг и спортаг-2 встретятся в финале престижного tarasovka cup
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал получение Казанью права провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Игра пройдет на «Ак Барс Банк Арене».
«Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдeт на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.
И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае у наших команд появился дополнительный стимул», – сказал игрок.
- До «Крыльев Советов» Рыжиков играл за «Рубин».
- Последний раз российский клуб играл за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
- В следующем году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.