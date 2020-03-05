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  • Рыжиков: «Было бы здорово, если бы за Суперкубок УЕФА в Казани сыграли два российских клуба. Почему бы не помечтать?»

Рыжиков: «Было бы здорово, если бы за Суперкубок УЕФА в Казани сыграли два российских клуба. Почему бы не помечтать?»

5 марта 2020, 19:58
8

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков прокомментировал получение Казанью права провести Суперкубок УЕФА в 2023 году. Игра пройдет на «Ак Барс Банк Арене».

«Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдeт на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.

И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае у наших команд появился дополнительный стимул», – сказал игрок.

  • До «Крыльев Советов» Рыжиков играл за «Рубин».
  • Последний раз российский клуб играл за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
  • В следующем году финал Лиги чемпионов примет Санкт-Петербург.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Рыжиков Сергей
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1583457325
Химки - Шинник
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Axe111
1583459715
Походит на не здоровые фантазии
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Garrincha58
1583469865
Рубин и Ростов!!!!
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Hektor 84
1583513040
Зенит против фарм клуба Сочи
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Hektor 84
1583609539
А судить их будет Вилков, а на вар мешков или наоборот.
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