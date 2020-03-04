«Локомотив» заключил контракты с PepsiCo, «Шоколадницей» и пивной компанией InBev

«Локомотив» объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией «Аренафудс», входящей в группу компаний «Шоколадница», а также с PepsiCo и пивной компанией AB InBev Efes.

«Аренафудс» стала эксклюзивным оператором питания на стадионе «Локомотива». PepsiCo и AB InBev Efes стали партнерами клуба в категориях «Безалкогольные напитки и соки» и «Безалкогольное пиво» соответственно.

«Для нас принципиально важно существенно повысить уровень комфорта на стадионе. Рассчитываем на опыт и профессионализм наших новых партнеров, чтобы вместе мы смогли разнообразить меню и создать все условия для удобства болельщиков. Надеюсь, на ближайших матчах все смогут оценить, насколько нам удалось решить эту задачу. Дело не ограничится изменениями в ближайшем будущем – у нас длительный договор и долгосрочная программа сотрудничества.

В новом проекте стадиона вопросам питания также будет уделено очень серьезное внимание. Привлечение мировых брендов на стадион – это еще один вклад в развитие клуба. Дело не только в улучшении условий для болельщиков, но и в коммерческих реалиях», – приводит слова гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе пресс-служба клуба.

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