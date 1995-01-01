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    «Локомотив» заключил контракты с PepsiCo, «Шоколадницей» и пивной компанией InBev

    «Локомотив» объявил о заключении долгосрочного соглашения с компанией «Аренафудс», входящей в группу компаний «Шоколадница», а также с PepsiCo и пивной компанией AB InBev Efes.

    «Аренафудс» стала эксклюзивным оператором питания на стадионе «Локомотива». PepsiCo и AB InBev Efes стали партнерами клуба в категориях «Безалкогольные напитки и соки» и «Безалкогольное пиво» соответственно.

    «Для нас принципиально важно существенно повысить уровень комфорта на стадионе. Рассчитываем на опыт и профессионализм наших новых партнеров, чтобы вместе мы смогли разнообразить меню и создать все условия для удобства болельщиков. Надеюсь, на ближайших матчах все смогут оценить, насколько нам удалось решить эту задачу. Дело не ограничится изменениями в ближайшем будущем – у нас длительный договор и долгосрочная программа сотрудничества.

    В новом проекте стадиона вопросам питания также будет уделено очень серьезное внимание. Привлечение мировых брендов на стадион – это еще один вклад в развитие клуба. Дело не только в улучшении условий для болельщиков, но и в коммерческих реалиях», – приводит слова гендиректора «Локо» Василия Кикнадзе пресс-служба клуба.

    ЦСКА подписал контракт с PepsiCo

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии7
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      Рейтинг: +206

      99-й 39 минут назад

      Теперь пепси выпустит лимитированную партию со вкусом мазута

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2454

      Черкизовский Кот 40 минут назад

      Лучше бы заключили контракт с нормальным форвардом.

      1
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      Рейтинг: +1877

      Борат 1 час назад

      им больше подходит чай принцесса нури, доширак и пиво охота крепкое, как в поездах ржд ! гыгыгы

      -1
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      ...
      Рейтинг: +21972

      zra78 > Борат 1 час назад

      Ты как кожа на х.ю вертишься пытаешься с острить,пошутить,брось это не твоё!!! Не смешно!!!

      8
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      Рейтинг: +1877

      Борат > zra78 1 час назад

      вертеться это призвание проводниц !
      гыгы иди бельё смени у тебя месячные !

      -2
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      Рейтинг: +21972

      zra78 > Борат 1 час назад

      )))) Ты не просто никчёмен,а никчёмный дебил!

      8
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      Рейтинг: +8492

      parevg > zra78 1 час назад

      Не обращай внимание на него.
      Судя по тому что он пишет, в его черепной кости мозга нет, и, я сомневаюсь, в наличии у него спинного и костного мозга...
      Мне даже комментировать его высеры не хочется.

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