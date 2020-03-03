«Всадили пару сильных пинков». Лодыгин получил травму в ходе приветственного «тоннеля» в «Арсенале»

Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин получил травму в процессе прохождения традиционного «тоннеля» для новичков, сообщает «Бизнес Online».

В клубе подтвердили, что после одного из ударов в тоннеле вратарь почувствовал дискомфорт в области поясницы. На видео видно, что после прохода через «тоннель» Лодыгин держится за поясницу. О травме Лодыгина также сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

«Меня прекрасно приняли в команде. Всадили пару сильных пинков в традиционном «тоннеле». А так все хорошо», – комментировал Лодыгин церемонию посвящения в «Арсенале».