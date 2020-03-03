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  • «Всадили пару сильных пинков». Лодыгин получил травму в ходе приветственного «тоннеля» в «Арсенале»

«Всадили пару сильных пинков». Лодыгин получил травму в ходе приветственного «тоннеля» в «Арсенале»

3 марта 2020, 16:03
14

Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин получил травму в процессе прохождения традиционного «тоннеля» для новичков, сообщает «Бизнес Online».

В клубе подтвердили, что после одного из ударов в тоннеле вратарь почувствовал дискомфорт в области поясницы. На видео видно, что после прохода через «тоннель» Лодыгин держится за поясницу. О травме Лодыгина также сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

«Меня прекрасно приняли в команде. Всадили пару сильных пинков в традиционном «тоннеле». А так все хорошо», – комментировал Лодыгин церемонию посвящения в «Арсенале».

  • 1 марта «Арсенал» победил «Сочи» (2:1), Лодыгин в матче участия не принимал.
  • В феврале Лодыгин подписал контракт с туляками. Он будет действовать до конца сезона.
  • До этого голкипер пребывал в статусе свободного агента.
  • Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп». В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Арсенал Лодыгин Юрий
Комментарии (14)
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faten
1583240926
Лодыркин уха-ха)))
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bset
1583241337
Было бы смешнее, если бы там был Тарасов и пинком сломал бы себе ногу.
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portero
1583243243
по нерву засадили , еще раз подтверждение что футболист с мозгами исключение из правил.
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Garrincha58
1583243878
неужели по якам клокам попали
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alp
1583245243
збс встретили...
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NEONFOL
1583246139
его наверно охрана пинками встретила, ибо нефиг шляться не на своём стадионе, не признали бомжа за своего, лол))))
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Fin035
1583249360
Думаю Юре этот день будет сниться страшным сном, на пенсию после пинков.)
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yarik1_78
1583253589
Главное что не всадили!
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Oldtrafford83
1583258744
Повредили Юре тоннель))
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Иван Петров 1986
1583315930
Долго из него еще бомжовскую дурь вышибать придется.
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