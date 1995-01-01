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    «Всадили пару сильных пинков». Лодыгин получил травму в ходе приветственного «тоннеля» в «Арсенале»

    Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин получил травму в процессе прохождения традиционного «тоннеля» для новичков, сообщает «Бизнес Online».

    В клубе подтвердили, что после одного из ударов в тоннеле вратарь почувствовал дискомфорт в области поясницы. На видео видно, что после прохода через «тоннель» Лодыгин держится за поясницу. О травме Лодыгина также сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

    «Меня прекрасно приняли в команде. Всадили пару сильных пинков в традиционном «тоннеле». А так все хорошо», – комментировал Лодыгин церемонию посвящения в «Арсенале».

    • 1 марта «Арсенал» победил «Сочи» (2:1), Лодыгин в матче участия не принимал.
    • В феврале Лодыгин подписал контракт с туляками. Он будет действовать до конца сезона.
    • До этого голкипер пребывал в статусе свободного агента.
    • Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп». В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 16:03
    Комментарии7
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      Рейтинг: +203

      99-й 7 минут назад

      Дрищевый какой-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10106

      Garrincha58 20 минут назад

      неужели по якам клокам попали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37818

      portero 30 минут назад

      по нерву засадили , еще раз подтверждение что футболист с мозгами исключение из правил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13559

      bset 1 час назад

      Было бы смешнее, если бы там был Тарасов и пинком сломал бы себе ногу.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1306

      ZENIT****** 1 час назад

      Удачи, Юра!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +56

      faten 1 час назад

      Лодыркин уха-ха)))

      0
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      Рейтинг: +1703

      Литейный4 1 час назад

      И смех и грех. Гыгыгы

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