«Всадили пару сильных пинков». Лодыгин получил травму в ходе приветственного «тоннеля» в «Арсенале»

Голкипер тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин получил травму в процессе прохождения традиционного «тоннеля» для новичков, сообщает «Бизнес Online».
В клубе подтвердили, что после одного из ударов в тоннеле вратарь почувствовал дискомфорт в области поясницы. На видео видно, что после прохода через «тоннель» Лодыгин держится за поясницу. О травме Лодыгина также сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.
«Меня прекрасно приняли в команде. Всадили пару сильных пинков в традиционном «тоннеле». А так все хорошо», – комментировал Лодыгин церемонию посвящения в «Арсенале».
- 1 марта «Арсенал» победил «Сочи» (2:1), Лодыгин в матче участия не принимал.
- В феврале Лодыгин подписал контракт с туляками. Он будет действовать до конца сезона.
- До этого голкипер пребывал в статусе свободного агента.
- Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп». В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.
Источник: «Бизнес Online»