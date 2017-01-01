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    Журналист Скира: «Арсенал» хочет продлить контракт с Сака

    «Арсенал» работает над продлением контракта с полузащитником Букайо Сака.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, лондонский клуб хочет заключить со своим воспитанником соглашение до 2025 года.

    Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.

    • Сака занимался в академии «Арсенала» с восьми лет.
    • Игрок дебютировал за основную команду в ноябре 2018 года.
    • С тех пор он провел 32 матча, забил три гола и сделал девять ассистов.
    • Действующий договор англичанина с клубом истекает в 2021 году.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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