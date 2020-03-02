Тренер-аналитик «Урала» Столбиков – о провале российских клубов в еврокубках: «Когда будут экономические возможности, что-то изменится в лучшую сторону»

Тренер-аналитик «Урала» Дмитрий Столбиков объяснил причины провала российских клубов в еврокубковых турнирах этого сезона.

– Российские клубы провалились в еврокубках. В чем причина?

– Футбол – это отражение социальных процессов, которые происходят в обществе. У нас экономическая ситуация в стране сейчас какая?

– Не та, которой бы хотелось.

– Смотри, экономика России, по мнению финансовых аналитиков, неустойчивая. И это влияет на все сферы жизни. Прослеживается четкая закономерность: когда самый экономический стабильный период у нас в стране был? С 1999-го по 2008-й. Период лучших результатов нашего футбола. Самые значимые достижения за новейшую историю России были тогда.

Но давай конкретно. Кто делает результат в футболе? Футболисты. Качественные футболисты. Знаешь главные критерии качественного футболиста? Первый – функциональные возможности. Футболист должен быть быстрым, выносливым. Потому что – сколько за игру он с мячом времени проводит?

– Около трех минут.

– От 40 секунд до двух минут. Три минуты Месси проводит и распасовщики в центре поля. Все остальное время игрок без мяча. Поэтому функциональные возможности – самое главное.

Второе – он же не сам по себе бегает, он принимает решения, куда ему нужно бежать и как. И вот тут качество определяется тем, насколько правильно футболист принимает решения на фоне усталости и сопротивления.

И только третьим критерием идет техническая оснащенность. И для каждого амплуа она своя. Условно центральный защитник – это первый мяч, игра головой, действия при стандартах. Фланговый защитник – принимать мяч в свободном пространстве на высокой скорости. Игрок середины поля – хорошо владеть передачей на разные расстояния. Нападающий – человек, совершающий с мячом сложные координационные действия в условиях большой плотности.

Если что, это все не я придумал. Это исследования УЕФА 2010 года.

Так, а когда мы можем взять качественного футболиста? Тогда, когда у нас хорошие экономические возможности. Ладно, допустим, получили качественных игроков. Что дальше?

– Организовать этих игроков.

– Абсолютно верно. И здесь на первый план выходят тренер и его ассистенты. Причем главный тренер – это не тот человек, который отвечает за все. В идеале он аккумулирует всю информацию от штаба и принимает глобальные решения. Но без тренерского штаба сейчас организовать качественных игроков невозможно.

И вот здесь мы подходим к моей специальности – аналитическому обеспечению. И вот в этой сфере наш футбол, к сожалению, проседает.

Вот смотри. В среднем на высокой интенсивности (от 25 км/ч) команды в еврокубках двигаются 2160 метров. В РПЛ показатель – 1347 минут. Чувствуешь разницу?

Теперь организация игры. В лиге чемпионов в прошлом сезоне команды тратили на атаку 12,5 секунд. У нас в чемпионате – 14,4 секунды. Разрыв кажется небольшим, но это пропасть. У нас другие скорости, мяч просто двигается медленнее.

Теперь эти же показатели наших команд в ЛЧ: «Зенит» (17,9 секунд), «Краснодар» (29,8), «Локомотив (18), ЦСКА (22,1). А «Ливерпуль» в прошлом сезоне Лиги чемпионов тратил на атаку в среднем 7,81 секунды.

– А разве это отражение качества? Тут ведь еще и вопрос стиля.

– Хорошо, стилистика. Смотри. Прошлый сезон ЛЧ. Команда, когда начинает атаку от своих ворот, забивает в 14% атак. Когда овладевает мячом в средней трети – 35%. Когда получает мяч в финальной трети – 51%.

– Не думал, что отборы на чужой трети настолько важны.

– Да. Поэтому стилистика современного футбола простая. Она выходит из тенденций и наличия исполнителей. Но сначала про общие задачи для каждой команды.

Первая задача – выйти со своей трети, не потеряв мяч. Потому что если команда теряет здесь мяч, в половине случаев она пропускает.

Вторая задача – когда ты перевел мяч в среднюю треть – развернуть соперника лицом к своим воротам. Способы могут быть разные. Условный Месси просто обыгрывает, рушит систему страховки соперника и разворачивает его лицом к своим воротам. Условный «Ливерпуль» создает лишнего игрока (создание численного большинства на участке поля, где находится мяч; для того, чтобы мяч лучше продвигался вперед).

Третья задача (в атакующей трети) – довести атаку до удара. Теперь, допустим, атака завершилась, гол не забили. Первоочередная задача у команды, которая только что оборонялась – выйти со своей трети. И так далее.

– Вот эти 51% вероятности забить, если ты отобрал мяч на чужой трети, подчеркивают сверхважность прессинга сейчас?

– Скорее важную роль игры без мяча в целом – на любом участке поля. Потому что с мячом быть намного сложнее. Когда ты на мяче, твоя задача номер один – не ошибиться и продвинуть мяч в сторону чужих ворот. А без мяча тебе легче, потому что любое неправильное действие соперника возвращает тебе владение и дает возможность быстро атаковать.

– Так, хорошо. А как это относится к слабостям российских клубов в еврокубках?

– Мы говорили о скорости атак. Уровень Лиги чемпионов – 13 секунд, четыре передачи на атаку. Уровень РПЛ – около 20 секунд и семи передач на атаку. На поле это так: наши клубы не всегда успевают провести быструю атаку – соперники успевают организоваться. И не всегда успеваем переключиться на оборону, когда соперник овладевает мячом.

Такие вещи исходят, вероятно, из исполнительского мастерства. Наверное, когда у наших клубов будут лучшие экономические возможности, тогда что-то изменится в лучшую сторону и в футболе.

Почему русские команды проваливают еврокубки и как сделать их умнее. Рассказывает единственный тренер-аналитик РПЛ