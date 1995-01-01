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    Сутормин и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Локо», Магкеев и Эдер сыграет у гостей

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 20-го тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Дриусси, Малком.

    «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер.

    • Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:33
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3012

      Fan Loko mik 17 минут назад

      Рыбчинский в запасе есть? Очень хочу увидеть его сегодня на поле! Только не за минуту до финального свистка! Палыч должен дать шанс парню хотя бы минут 15 игрового времени!

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      Рейтинг: +1214

      alarm 20 минут назад

      за спортаг очень стыдно!

      0
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      Рейтинг: +53206

      Chernyi Lis 34 минуты назад

      локо по сильнее составом по мне..

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      Рейтинг: +13077

      sssrspartak > Chernyi Lis 31 минуту назад

      по-моему равны по силам обе команды!че то ничья 1-1 мне кажется будет!

      1
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      Рейтинг: +53206

      Chernyi Lis > sssrspartak 29 минут назад

      так и написал что третья ничья будет...)

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      Рейтинг: +53206

      Chernyi Lis > sssrspartak 26 минут назад

      оздоев ерохин уже все...подняли как так и спустились..остальных пока не буду оценивать..)))нападение много симулируют..но дома!

      0
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      Рейтинг: +5384

      Антибиотик > Chernyi Lis 23 минуты назад

      Здесь одна беда у Локомотива- напрочь отсутствует скамейка.

      3
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      Рейтинг: +13077

      sssrspartak > Chernyi Lis 21 минуту назад

      мы пока без проблем с динамо вроде!

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      Рейтинг: +53206

      Chernyi Lis > Антибиотик 21 минуту назад

      не может быть такого вообще! ))любой запас сила..

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      Рейтинг: +53206

      Chernyi Lis > sssrspartak 18 минут назад

      пока...))))не в обиду...динамо легко обыграть если знать как..)

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      Рейтинг: +13077

      sssrspartak > Chernyi Lis 3 секунды назад

      вот тедеско сегодня вроде и знает!тут смотрю опять литейное чудо появилось!

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      Рейтинг: +53206

      Chernyi Lis 36 минут назад

      0-0..1-1 2-2

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      Рейтинг: +340

      NEONFOL 40 минут назад

      я буду ржать если малкома опять на полгода в лазарет, локо любители по ножкам давать

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      Рейтинг: +5384

      Антибиотик > NEONFOL 24 минуты назад

      Хватит нести чушь. Самые грубые игроки по статистике: Попович, Бумаль, Гулиев, Тетте, Карп, Глебов (Оренбург, Урал, Спартак, Ростов, Динамо, Уфа). Кто бы говорил!

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