Сутормин и Малком – в старте «Зенита» на матч с «Локо», Магкеев и Эдер сыграет у гостей

Рыбчинский в запасе есть? Очень хочу увидеть его сегодня на поле! Только не за минуту до финального свистка! Палыч должен дать шанс парню хотя бы минут 15 игрового времени!
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 20-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Барриос, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Дриусси, Малком.
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Алексей Миранчук, Эдер.
- Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.