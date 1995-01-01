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    Соболев сделал ассист на Бакаева в первом матче за «Спартак»

    «Спартак» на выезде играет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

    Счет в игре на 29-й минуте открыл полузащитник Зелимхан Бакаев. Голевую передачу ему отдал нападающий Александр Соболев, для которого этот матч дебютный за красно-белых.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Спартак».

    • Соболев перешел в «Спартак» этой зимой из «Крыльев Советов» на правах аренды.
    • Московский клуб сможет выкупить форварда в конце сезона.
    • На счету нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше РПЛ.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:12
    Комментарии5
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      Рейтинг: +23074

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Кутепов уступает динамовцам в скорости и проигрывает все забеги, а Рассказова, вообще, нет в защите. С этого фланга может быть привоз.

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      Рейтинг: +340

      NEONFOL > gol_kak_sokol 1 час назад

      мельгареху выпустят скорее всего, и ларсона

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      Рейтинг: +23074

      gol_kak_sokol > NEONFOL 59 минут назад

      Надо Маркетесова наигрывать, давно пора.

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      Рейтинг: +340

      NEONFOL > gol_kak_sokol 53 минуты назад

      мне тоже понравился он по играм сборов, наглый, не боится в ноги летит в подкате даже в своей штрафной, впечатлил

      0
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      Рейтинг: +340

      NEONFOL 1 час назад

      И вообще спартак заряжен, много атакует, динамовцы пока а..уевают

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