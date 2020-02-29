Соболев сделал ассист на Бакаева в первом матче за «Спартак»

«Спартак» на выезде играет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.
Счет в игре на 29-й минуте открыл полузащитник Зелимхан Бакаев. Голевую передачу ему отдал нападающий Александр Соболев, для которого этот матч дебютный за красно-белых.
«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Спартак».
- Соболев перешел в «Спартак» этой зимой из «Крыльев Советов» на правах аренды.
- Московский клуб сможет выкупить форварда в конце сезона.
- На счету нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Источник: «Бомбардир»