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  • Соболев сделал ассист на Бакаева в первом матче за «Спартак»

Соболев сделал ассист на Бакаева в первом матче за «Спартак»

29 февраля 2020, 17:12
16

«Спартак» на выезде играет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

Счет в игре на 29-й минуте открыл полузащитник Зелимхан Бакаев. Голевую передачу ему отдал нападающий Александр Соболев, для которого этот матч дебютный за красно-белых.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Спартак».

  • Соболев перешел в «Спартак» этой зимой из «Крыльев Советов» на правах аренды.
  • Московский клуб сможет выкупить форварда в конце сезона.
  • На счету нападающего десять голов в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Бакаев Зелимхан Соболев Александр
Комментарии (16)
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NEONFOL
1582986064
И вообще спартак заряжен, много атакует, динамовцы пока а..уевают
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Добрый Бобер
1582991108
Отлично!
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R-W_warrior
1582991428
Ну что тут сказать....смотрел,ВИДЕЛ,потенциал есть.Поэтому скажу так-желаю Соболеву в каждом оставшемся матче отгружать соперникам минимум по разу!!!!Не считая ассистов...)))
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Hektor 84
1582991746
Вперед Спартак!!!
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vka1970
1582994312
Александр хорош.Явно в игре не потерялся.
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vlad10180v
1582994538
все равно будете в жопе
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Диктор
1583001434
Главное победа,а Соболев пользу еще принесет не малую.
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zigbert
1583059695
Для дебюта совсем неплохо.
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