Соболев сделал ассист на Бакаева в первом матче за «Спартак»

«Спартак» на выезде играет с «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ.

Счет в игре на 29-й минуте открыл полузащитник Зелимхан Бакаев. Голевую передачу ему отдал нападающий Александр Соболев, для которого этот матч дебютный за красно-белых.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи «Динамо» – «Спартак».