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    «Динамо» сыграет в голубой форме, «Спартак» – в белой

    «Динамо» и «Спартак» определились с игровой формой на очный матч 20-го тура РПЛ.

    Футболисты «Динамо» выйдут на поле в голубой экипировке, а «Спартака» – в белой.

    • Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
    • «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – восьмое.

    «Фратрия» – игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»: «Будьте готовы биться за ромбик на груди!»

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

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    Сегодня, 13:47
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +8182

      Skull_Boy 15 минут назад

      Клоуны это ваш убогий бомжевик играет в голубой, а Динамо со дня основания играют в синей форме

      0
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    • ...
      Рейтинг: +337

      NEONFOL 33 минуты назад

      ну с богом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1370

      Boeung777 1 час назад

      Логичнее было бы в красной.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2078

      playsh > Boeung777 40 минут назад

      В чём логика?

      0
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