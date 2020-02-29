«Динамо» сыграет в голубой форме, «Спартак» – в белой

Клоуны это ваш убогий бомжевик играет в голубой, а Динамо со дня основания играют в синей форме
«Динамо» и «Спартак» определились с игровой формой на очный матч 20-го тура РПЛ.
Футболисты «Динамо» выйдут на поле в голубой экипировке, а «Спартака» – в белой.
- Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
- «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – восьмое.
«Фратрия» – игрокам «Спартака» перед дерби с «Динамо»: «Будьте готовы биться за ромбик на груди!»
#Динамо#РПЛ #20тур#ДинамоСпартак16:30@matchpremierВозобновляем чемпионат принципиальнейшим дерби с @fcsm_official И это тот матч, когда не нужно лишних слов Вперeд, #Динамо! pic.twitter.com/fj0OlRKY5Y— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) February 29, 2020