«Динамо» сыграет в голубой форме, «Спартак» – в белой

«Динамо» и «Спартак» определились с игровой формой на очный матч 20-го тура РПЛ.

Футболисты «Динамо» выйдут на поле в голубой экипировке, а «Спартака» – в белой.

Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» – восьмое.

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