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    Форварда «Тоттенхэма» Сона отправят на двухнедельный карантин после возвращении из Кореи

    Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон проведет две недели в карантине, когда вернется в Англию.

    По информации Daily Mail, футболист улетел в Южную Корею, чтобы прооперировать травмированную руку.

    После возвращения корейца будут проверять на возможное заражение коронавирусом.

    • Сон сломал правую руку 16 февраля.
    • Форвард рискует пропустить остаток сезона.
    • В Южной Корее, по последним данным, коронавирусом заболели более 2900 человек, 17 из них скончались.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4771

      серега кашин 1 час назад

      а в европе этому ускоглазому дебилу операцию было не сделать, а теперь будет подвергать угрозе жизни других людей

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