а в европе этому ускоглазому дебилу операцию было не сделать, а теперь будет подвергать угрозе жизни других людей
Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон проведет две недели в карантине, когда вернется в Англию.
По информации Daily Mail, футболист улетел в Южную Корею, чтобы прооперировать травмированную руку.
После возвращения корейца будут проверять на возможное заражение коронавирусом.
- Сон сломал правую руку 16 февраля.
- Форвард рискует пропустить остаток сезона.
- В Южной Корее, по последним данным, коронавирусом заболели более 2900 человек, 17 из них скончались.