Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон проведет две недели в карантине, когда вернется в Англию.

По информации Daily Mail, футболист улетел в Южную Корею, чтобы прооперировать травмированную руку.

После возвращения корейца будут проверять на возможное заражение коронавирусом.